Investigan a dos docentes por un posible maltrato a niños con autismo en Aguadulce

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar (Almería) ha acordado abrir una investigación tras la denuncia de los familiares de cinco alumnos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los demandantes solicitaron que se ordenase el alejamiento de las investigadas con respecto a los menores y el cese de la actividad docente. Sin embargo, el instructor de la causa señala que esto sería algo "desproporcionado" y que no se aprecia "situación de riesgo" para los menores, con los que no habrían tenido "contacto" durante los últimos meses. Recoge además que los denunciantes no han comunicado "lesiones físicas" y que de momento, sólo trasladan "un cambio de comportamiento en sus hijos".

Así las cosas, la resolución dice que se comunique la investigación al centro y que éste adopte "las medidas oportunas". Al parecer, ya habría establecido un "sistema rotatorio en el aula TEA" con la "incorporación" de un maestro de refuerzo.

A la causa se habrían aportado grabaciones realizadas en el aula. La investigación continúa abierta