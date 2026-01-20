ESPACIO DE TURISMO

La Escuela de Hostelería de Almería celebra sus X Jornadas Formativas abiertas a comensales en general

Alumnos de Centros similares de Canarias, Extremadura y Murcia cocinarán y servirán menús autóctonos para los asistentes que reserven mesa previamente

Onda Cero Almería

Almería |

El CPIFP Almeraya de Almería sigue siendo un motor dinamizador de la enseñanza gastronómica.

Y lo demuestra con las 'X Jornadas Formativas de Centros de Hostelería y Turismo' de marzo, la participación una vez más de sus estudiantes en el certamen nacional 'Promesas de la Alta Cocina' organizado por Le Cordon Bleu Madrid, la semifinal de 'Campeonato Autonómico de Baristas de Escuelas de Hostelería',... entre bastantes más actividades.

Además, Úbeda y Baeza mostrarán en Fitur actividades para 2026 como 'El Año Jubilar de San Juan de la Cruz' y 'Renacimiento a la luz de las velas', entre muchas.

De lunes a viernes a las 12,50 h con Pepe Ballesteros, le damos lustre al turismo de cercanía.

