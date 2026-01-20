Suspendidos todos los eventos oficiales de Andalucía en Fitur....

La organización de la Feria Internacional de Turismo mostrará la solidaridad y el recuerdo del sector con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, guardando un minuto de silencio este miércoles 21, a las 10.15h.

Fitur es espectáculo y negocios donde, además de promocionar cada destino, se va a aprender de los otros. Por eso, el comentario de Vicente García Egea versa sobre ideas internacionales inspiradoras de experiencias.

En Almería mientras tanto, andamos de lumbres y fuegos para celebrar a diversos santos y santas.

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros se pone viajero.