El chef José Álvarez se encargará del cóctel del Día de la Hispanidad en la Embajada española en Londres

El chef ejidense del restaurante La Costa, José Álvarez, será el encargado de elaborar y oficiar la comida cóctel que la Embajada de España en Londres ofrecerá con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad.

Se trata de una recepción oficial que la Embajada ofrece para agasajar tanto a españoles que residen en Londres como personalidades y autoridades británicas que mantienen una estrecha relación con la sede de España en Reino Unido.

Este año, la comunidad autónoma seleccionada para esta recepción ha sido Andalucía y José Álvarez, el chef escogido para asumir la responsabilidad de sacar el mejor partido al producto andaluz, adaptándolo al gusto de los británicos, según ha informado el Ayuntamiento de El Ejido.

Así, José Álvarez y su equipo, ya que viaja acompañado del jefe de cocina de La Costa, Carlos Cervilla, el jefe de cocina de eventos, Carlos Álvarez y la responsable de marketing y eventos, África Mateo, se encargarán de la parte más compleja del menú, de los platos elaborados, mientras que el equipo de cocina de la embajada se hará cargo de presentar el producto andaluz como quesos o aceites, y el postre.

Además, Andalucía mostrará en Londres uno de los principales productos que exportamos, el jamón, que se cortará en directo durante la recepción.

PRODUCTO ANDALUZ

Para la ocasión, José Álvarez ha intentado escoger platos y productos representativos de diferentes provincias andaluzas, como el atún rojo de almadraba, la presa ibérica, el ajoblanco malagueño o el calamar de potera de Almería.

"Estamos muy orgullosos y agradecidos de que Extenda haya contado con nosotros para este evento, pero también sentimos una gran responsabilidad", ha indicado el chef ejidense, ya que aunque no se trata de la primera acción que realiza con la agencia de promoción de la Junta de Andalucía, a quien ha apoyado con su cocina en misiones comerciales en Japón o California, sí que es el evento más protocolario en el que ha participado hasta la fecha.

Además, la complejidad aumenta cuando no solo hay que dar de comer a 500 personas, que son los invitados previstos por la Embajada, sino que además se juega fuera de casa, con la dificultad de encontrar en Londres productos que aquí son cotidianos.

"La cocina española está muy valorada, está de moda y gusta, pero no podemos negar que un factor fundamental de este éxito es la calidad de nuestros productos, del producto andaluz, que además es tan variado que le hemos dado mil vueltas al menú para poder incorporar lo más rico y lo que más puede gustar allí", ha explicado José Álvarez.

Ha lamentado al mismo tiempo no poder llevar su famosa crema de tomate raf para presentarla como uno de los platos del evento, porque el tomate aún no tiene el sabor adecuado para poder elaborarla, debido a que estamos a principios de la campaña y no ha hecho aún el suficiente frío para que alcance esos contrastes de dulzor y acidez que lo hacen tan especial.

El chef ejidense también ha querido agradecer al resto del equipo de La Costa, conformado por cerca de 40 personas *el esfuerzo diario por perseguir la máxima excelencia, que es lo que nos pone en el mapa para que nos busquen para estos eventos tan especiales*, al tiempo que ha reconocido que echará de menos a una pieza clave de La Costa en el evento de la Embajada, como es Jorge Castillo, jefe de sala.