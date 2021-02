La Junta, al Gobierno de Sanlúcar: “No ha hecho los avances para solucionar el problema del Camino de La Reyerta”

Desde las delegaciones territoriales de Agricultura y Desarrollo Sostenible, se lamenta, una vez más, de la falta de criterio del Ayuntamiento de Sanlúcar tras el último comunicado en el que hacen referencia al camino de la Reyerta y a la carretera del Práctico, “mezclando la realidad de ambos caminos con la única intención de confundir a la Ciudadanía”. Por un lado, hay que recordar que “siguen sin asumir su responsabilidad en la titularidad del camino de la Reyerta y que ha sido lo que finalmente ha imposibilitado su inclusión en el Plan Itínere, pues, en las alegaciones presentadas a la resolución provisional, han vuelto a no certificar la titularidad del camino, condición indispensable que obligaba las bases para poder entrar, tal y como si lo han hecho los ayuntamientos de Chipiona y Vejer con las mismas circunstancias. Desde la Junta de Andalucía hemos dado herramientas suficientes para intentar justificar la inclusión de este camino dentro de los elegibles en el Plan Itinere, pero siempre nos hemos encontrado una administración que no ha aportado, apenas, documentos y que los que ha entregado estaban erróneos, incluso, en su día, se les tuvo que estar insistiendo hasta el último día para que presentaran certificados necesarios.

La Consejería ha recordado que “el Camino de la Reyerta, al igual que los dos caminos admitidos de Chipiona, son caminos donde el antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) hizo unas obras en los años 90 que se les entregó a los ayuntamientos, siendo aceptados por éstos para su posterior conservación. A partir de dicha entrega, se produce una mutación demanial del dominio por el ancho de la obra, y se les hace un informe jurídico a los ayuntamientos para que les sirva como base jurídica y así poder justificar su titularidad y entrar dentro de los proyectos elegibles en la convocatoria”.

En el caso de Chipiona, se ha hecho una inscripción de los caminos en su inventario municipal, no así en el de Sanlúcar que, además de presentar por error un levantamiento topográfico que no pertenecía a su municipio, en los certificados del camino presentado solo lo asumen como un callejero Municipal y no como una titularidad.

A la espera de una reunión para tratar El Práctico

En cuanto a la situación de la carretera de El Práctico, la situación es totalmente distinta y se sigue esperando que tanto el Ayuntamiento de Sanlúcar como la Diputación de Cádiz accedan a reunirse con los delegados territoriales y la propia delegada del Gobierno, tal y como nos comprometimos en el mes de mayo del pasado año tanto con las Cooperativas de la zona como de la Comunidad de Regantes, cuando se envió la primera carta a ambas administraciones y que fue reiterada en varias ocasiones más. Se recuerda que “hemos remitido hasta tres peticiones de reunión, en pasado verano, tanto al alcalde de Sanlúcar como a la presidenta de Diputación, pero, aún, a día de hoy la niegan aludiendo a que primero tiene que haber una reunión técnica”.

Para la Junta, esa reunión técnica se entiende que “ya existió porque nos convocaron a ello y lo que hay que hacer es celebrar una reunión política entre las tres administraciones para buscar soluciones que dependen exclusivamente de competencias del Ayuntamiento, ya que, en el camino de El Práctico, el mantenimiento es responsabilidad municipal, como ocurre con todos los caminos públicos de España, tal y como viene recogido en la Ley de Régimen Local”. Tanto la disponibilidad de la delegada de Agricultura, Ana Bertón, como del delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez “es absoluta para mantener de forma urgente ese Encuentro donde se había comprometido la presencia de la delegada del gobierno, Ana Mestre, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y la presidenta de la Diputación, Irene García. Es el momento de unir a todas las administraciones y colaborar en beneficio de la Ciudadanía y de la importante actividad agrícola que hay en la zona”.

