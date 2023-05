La respuesta de Irene Montero a una señora sobre su chalet de Galapagar: "Lo tengo porque mi padre falleció de cáncer con 60 años"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vivido un momento de tensión en un acto de campaña para apoyar a los candidatos de Podemos en Valencia.

En dicho acto, Montero ha vivido un momento incómodo al ser interceptada por una señora asistente que le estaba hablando de la dificultad de tener en propiedad una vivienda cuando le ha preguntado cómo ella se había podido comprar un chalet en Galapagar.

La pregunta ha molestado visiblemente a la ministra que le ha respondido "¿Sabe por qué, señora? porque mi padre falleció de cáncer a los 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar, con mi dinero, la casa que me dé la gana".

Dicho esto Montero le ha dejado con la palabra en la boca y la señora ha seguido increpándola al grito de "caradura".