¿Puedo ir a votar con mi perro? Esto dice la ley

Este domingo, más de 35 millones de españoles acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales y autonómicas que se celebran este 28 de mayo. Desde primera hora de la mañana, los colegios electorales se llenarán de electores que vayan a despositar su voto para elegir a su nuevo alcalde o al nuevo presidente de su comunidad.

Cabe destacar que solo 12 comunidades autonómas celebran elecciones autonómicas, mientras que las municipales tienen lugar en todos los Ayuntamientos de España.

Como viene siendo habitual, durante la jornada electoral -y sobre todo a la hora de ir a votar- surgen algunas dudas sobre el proceso. Desde 'a qué hora se puede ir a votar', 'qué ocurre si tienes el DNI caducado' o, incluso, si se puede ir a votar y entrar al colegio electoral con el perro.

¿Se puede ir a votar con el perro?

Respecto a esta última cuestión, la ley asegura que está prohibido entrar con tu mascota en el centro de votación. Por lo que aquellos que vayan a votar con su perro, tendrían que dejarlo fuera, bajo el cuidado de alguien. O, directamente, dejarlo en casa.

Los únicos animales que están permitidos en los colegios electorales son aquellos que sirven de apoyo o ayuda para personas con discapacidad, como los perros guía.

¿Y con el DNI caducado?

Si el día de las elecciones tienes el DNI caducado, no pasa nada, ya que esto no impide que se pueda depositar el sobre de votación en la urna, como tampoco imposibilita solicitar el voto por correo. No obstante, es recomendable tener todos los documentos actualizados antes de las elecciones.

En España también está permitido presentar otros documentos como sustituto del DNI, entre ellos, el carnet de conducir, el pasaporte y la tarjeta de residencia (en el caso de los extranjeros). Eso sí, deben ser originales, por lo que las fotocopias no están permitidas.

