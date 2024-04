¿Puedo votar con el carnet de conducir en las elecciones en el País Vasco?

Este domingo, 21 de abril, se celebran las elecciones en el País Vasco

Normalmente, las elecciones en España se fijan los domingos, un día en el que la mayoría de personas tienen su día de descanso y en muchas ocasiones salir de casa para ir a votar puede ser una excusa para dar un paseo o encontrarse con amigos. Puede pasarnos que al ser un día de descanso nos despistemos y salgamos de casa sin toda la documentación encima. Si te encuentras en la situación de llegar al colegio electoral y darte cuenta de que no tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero sí tienes el carnet de conducir no debes preocuparte, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el documento original y no una fotocopia.

De la misma manera, el pasaporte también es una alternativa válida para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto.

En resumen, estos son los documentos que puedes aportar para poder votar:

DNI.

Pasaporte.

Carnet de conducir (en el que aparezca la fotografía).

Tarjeta de residencia.

¿Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar si no tengo la tarjeta censal?

Además,. Las fotocopias no son válidas y si la presentas los componentes de la mesa electoral podrán negarse a aceptar tu voto.

En el caso de que te hayas mudado recientemente y no hayas recibido la tarjeta censal o si te ha llegado, pero no la encuentras, hay dos maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones del 21 de abril: