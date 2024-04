Preguntas y respuestas sobre las elecciones en el País Vasco: qué ocurrirá tras el 21A

El domingo 21 de abril el País Vasco decidirá sobre su futuro inmediato en unas elecciones cuyo resultado, una posible victoria de Bildu o un empate técnico entre Bildu y el PNV, que haga necesario el apoyo del PSE para desbloquear la situación, puede provocar incertidumbre en la gobernabilidad a nivel nacional.

¿Qué ocurre si gana Bildu? ¿Con quién pactará el Partido Socialista? o ¿ cuánto se juega Sánchez después de las elecciones en Galicia, del varapalo electoral y entre medias entre catalanas y europeas? Juan de Dios Colmenero, jefe de Nacional de Onda Cero, plantea algunos de los principales interrogantes que hay en torno a los comicios y sus posibles efectos.

¿Qué ocurre si gana Bildu?

En primer lugar, dice Colmenero, que si gana Bildu, a no ser que gane por una amplia diferencia, no gobernará. Asegura que hay una especie de pacto no escrito por el que el PSOE apoyará al Partido Nacionalista Vasco sí o sí.

De manera que el apoyo del PSE para que sea investido un Imanol Pradales como lehendakari traería la contraprestación de garantizar la gobernabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Disputados

Qué haría Bildu en ese caso, pues en caso de que el PSE respaldará al PNV e impidiera gobernar a Bildu en Vitoria, parece que también hay un pacto no escrito para que los abertzales se conformen.

A juicio de Colmenero la formación liderada en Euskadi por Pello Otxandiano no tiene prisa por gobernar porque ya ha obtenido con la moción de censura el Ayuntamiento de Pamplona y el acercamiento acercamiento de presos hasta llegar al cien por cien en los terceros grados y las excarcelaciones de los presos de ETA.