Yolanda Díaz defiende una indemnización por despido ponderada según el daño causado al trabajador

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, apuesta por un "despido restaurativo", cuya indemnización no se establecería sólo por el número de años trabajados sino por el daño que se provoca al trabajador despedido.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a Televisión Española en la que se le preguntó por qué no había elevado la indemnización por despido durante su mandato. Díaz contestó inicialmente que "Unidas Podemos no consiguió meter la indemnización por despido" en el acuerdo de gobierno que firmó con el PSOE al comienzo de su mandato; un texto que, aclaró, ella no negoció.

El despido restaurativo o reparativo

Ha añadido que la propuesta de Sumar es avanzar hacia el "despido restaurativo o reparativo", como asegura que es doctrina de la Unión Europea. Es decir, que las cuantías de la indemnización "se acomoden", en caso de ser injusto el despido, "a las condiciones personales de cada uno de los trabajadores". El despido a los 60 años, ejemplificó, sería más perjudicial que a los 25, cuando quedan más puertas abiertas y posibilidades por delante.

"No es correcto que el empresario conozca de antemano cuál es el precio del despido" ha afirmado, pero vaticina que en la mayoría de los casos la indemnización será "muy superior" a la de 33 días de salario por año trabajado, e incluso a la de 45.

Díaz va a convencer "sin lugar a dudas" a los empresarios de reducir la jornada laboral sin rebajar salarios

Yolanda Díaz, ha asegurado que va a convencer "sin lugar a dudas" a los empresarios de reducir la jornada laboral sin rebajar los salarios porque "aumenta la productividad, y esto lo saben muy bien los españoles".

La candidata de Sumar a la Presidencia ha afirmado que quiere seguir reduciendo la jornada en un país que hace 40 años que no la ha modificado.

Ante ello, Díaz ha destacado que la jornada laboral media en el año 2024 se situará en 37 horas y media, similar a la de la Administración Pública, y ha indicado que, posteriormente, quiere emprender un proceso de diálogo social para llegar a las 32 horas.

Sumar apuesta así por reducir las horas de la jornada laboral, con la meta de lograr un tiempo semanal de 32 horas y aplicar criterios de flexibilidad, una de sus principales propuestas, que se une a otras como fijar el fin de la misma a partir de las 18.00 horas.

Díaz se ha referido también a la productividad en España destacando que este país es "más pobre, tiene menos innovación y una menor formación en las empresas" en comparación con Europa, de ahí que apunte que la apuesta de Sumar es "hacer una gran reforma empresarial que modernice el tejido productivo en España, así como crear el Consejo de la Productividad".

Además, la ministra de Trabajo y Economía Social ha hecho referencia a la medida propuesta por el PP en su programa sobre la supresión del impuesto a las grandes empresas, ante lo que ha detallado que ella "no conoce a ningún amigo que tenga tres millones de euros".