Vicente Vallés señala las dos noticias que deberían producirse la noche electoral del 29N: "Sería lo normal en las democracias occidentales"

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habilita la posibilidad de un cambio de rumbo en España. Ante la falta de apoyo parlamentario, el líder del Ejecutivo decidió disolver las cortes y convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Unas elecciones generales que, según Vicente Vallés, deberían ser la última oportunidad para Feijóo o el propio Sánchez. Así lo expresó ayer el presentador en 'La Mesa', programa de Antena 3 dirigido por Cristina Pardo.

Y es que el resultado del 29N debería suponer un antes y un después para ambos líderes políticos según la decisión de los ciudadanos. "Es la última oportunidad para Feijóo", aseguró Vallés, haciendo referencia a que las primeras encuestas apuntan a una mayoría de la derecha.

No obstante, a su juicio todo puede ocurrir en las urnas, puesto que el escenario es impredecible. "Cuando se ponen las urnas, puede pasar casi cualquier cosa. Aunque los sondeos estén dando una clara victoria de la suma de los partidos de la derecha... van a ocurrir tantas cosas que no podemos prever, que cualquier cosa imprevisible puede dar un vuelco a la campaña", sostuvo.

Las dos noticias que deberían ocurrir el 29N

Ahondando en un hipotético resultado de las elecciones, Vicente Vallés subrayó las dos noticias que deberían sucederse inmediatamente después de conocerse el escrutinio.

Tal y como apuntó, en un país democrático normal y en una noche electoral "como la que se va a vivir", tendrían que producirse dos noticias: "La primera es quien gana y quien gobierna, y la segunda es que el otro dimite", confirmó.

Según destacó, duda que eso se vaya a producir, pero sería "lo normal en las democracias occidentales". "Aquel que pierde teniendo varias oportunidades, si no lo consigue lo deja, y aquel que está en el poder, si pierde el poder lo deja".

Por último, Vallés dejó claro que esta situación no será barajada por el hasta ahora presidente del Gobierno. "No creo que sea esa la intención de Pedro Sánchez".

El periodista cree que la primera prioridad de Sánchez es "seguir gobernando", pero, la segunda, que el PSOE "consiga un buen resultado" para frenar la apertura de un debate sucesoria dentro del partido.