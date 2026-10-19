¿Será Begoña Gómez un activo electoral para Pedro Sánchez? Pilar Velasco apunta: "Me decían que era puntual"

La imagen de Pedro Sánchez y Begoña Gómez besándose sobre el escenario durante el acto socialista de Fuenlabrada se ha convertido en una de las fotografías más comentadas del fin de semana. El presidente del Gobierno ha querido escenificar públicamente su unión con su esposa en plena precampaña electoral, pero su aparición ha abierto un interrogante: ¿volverá Begoña Gómez a participar en los mítines del PSOE de cara a las elecciones del 29 de noviembre?

Esta cuestión ha sido uno de los asuntos abordados durante la tertulia de 'Por fin' de Onda Cero, donde la periodista Pilar Velasco ha aportado información sobre el posible papel de Gómez en la campaña socialista.

"Yo también preguntaba si veremos a Begoña Gómez en campaña. Me decían que era puntual", ha explicado Velasco, dando a entender que, según la información que le han trasladado, su aparición en Fuenlabrada no formaría parte de una estrategia para que acompañe habitualmente al presidente en los actos electorales.

El papel de Begoña Gómez en la estrategia electoral de Sánchez

Durante el mitin del pasado fin de semana, Sánchez ha dedicado unas palabras a su esposa, que se ha subido al escenario para protagonizar una imagen de cercanía con el líder socialista.

"Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca", ha afirmado el presidente.

Para Pilar Velasco, la escena tiene una lectura política que va más allá de la relación personal entre ambos. La periodista ha recordado que Sánchez ya protagonizó una imagen similar junto a su mujer en junio de 2015, durante otro acto del PSOE.

Según ha explicado, aquella aparición generó cierto debate dentro de las filas socialistas, donde no terminaba de encajar la figura de una primera dama al estilo de otros países.

Velasco también ha vinculado la presencia de Gómez con la estrategia electoral del presidente y con el relato sobre las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar.

En este sentido, ha señalado que, según los sondeos que manejaba Sánchez cuando decidió adelantar las elecciones, un 53% de los encuestados consideraba que existía cierta persecución judicial contra el PSOE.

La periodista interpreta que el presidente ha encontrado en esa percepción una vía para movilizar a sus simpatizantes. "Hay cierto victimismo en la persecución de Begoña Gómez, que ha explotado Pedro Sánchez este fin de semana en el mitin", ha afirmado.

Las críticas de los tertulianos a la aparición de Begoña Gómez

La imagen también ha provocado distintas reacciones entre los colaboradores del programa. Elisa Beni ha cuestionado que Sánchez haya llevado su relación personal al escenario de un acto político, al considerar que supone una confusión entre el ámbito público y el privado.

"Es que esto solo denota la gran confusión entre lo público y lo privado que tienen esta pareja", ha señalado la periodista.

Por su parte, David Mejía ha interpretado que la aparición de Gómez responde a una intención de despertar la empatía de los votantes hacia el matrimonio.

"Es evidente que se quiere instrumentalizar esa relación para provocar compasión", ha asegurado, antes de sostener que se busca presentar a ambos como víctimas de una persecución y vincular ese mensaje con la petición de apoyo electoral.

Pilar Velasco, sin embargo, ha centrado su análisis en la decisión de convertir la imagen personal del presidente en uno de los principales símbolos del acto.

"No se habla del partido, no se habló del programa, aunque hay medidas sobre la mesa, no se habló del proyecto de país", ha reflexionado.