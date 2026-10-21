El PP reta al PSOE a un cara a cara sobre vivienda entre la ministra Isabel Rodríguez y Juan Bravo

La vivienda sigue siendo uno de los aspectos más importantes de esta campaña electoral. Cabe recordar que aún sigue activa la acampada en la Puerta del Sol, que surgió como protesta por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que, tras producirse el lanzamiento, acabó falleciendo al cabo de pocas semanas.

En esta ocasión, Miguel Tellado, director de campaña del Partido Popular, ha remitido este miércoles una carta a la coordinadora de campaña del PSOE, María Jesús Montero, para retar a los socialistas a celebrar un debate 'cara a cara' sobre vivienda entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según han comunicado desde la formación popular, el escrito llegó esta mañana por mensajero a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, pero los socialistas se han negado a recogerlo.

Como prueba de ello, difundieron a los medios de comunicación el justificante de entrega de la empresa de mensajería MRW, en el que figura la siguiente anotación manuscrita: "Rechazado por secretaría. Carta abierta por la secretaria y ha hecho foto a carta". Ante esta situación, Génova asegura que también ha remitido la misiva por correo electrónico.

Un cara a cara entre Isabel Rodríguez y Juan Bravo

En la carta, Tellado sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales incumpliendo su compromiso de agotar la legislatura y utilizando como "coartada" la necesidad de dar respuesta al "drama habitacional" que atraviesa España.

Como "el problema de la vivienda atenaza a millones de españoles que esperan de sus representantes públicos soluciones inmediatas", el director de campaña del PP propone un debate entre Rodríguez, ministra de Vivienda y candidata socialista por Ciudad Real, y Bravo, responsable de esta materia en la dirección nacional del PP y cabeza de lista por Sevilla, con el objetivo de confrontar la gestión del Gobierno con las propuestas de la oposición.

Tellado también alude en su carta a los "recientes escándalos" relacionados con las empresas de la pareja de la portavoz del PSOE y con el piso que, según denuncia, se facilitó a Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez por un precio inferior al de mercado. A su juicio, estas controversias "no pueden ser excusa para que el PSOE intente opacar ahora el debate de la vivienda".

"Estamos seguros de que queréis defender con orgullo vuestra gestión en esta materia tan sensible, del mismo modo que nosotros queremos explicar con detalle las propuestas de la alternativa que representamos", añade Tellado en la misiva, en la que plantea que, una vez aceptada la propuesta, los equipos de ambos partidos se pongan en contacto para acordar los detalles del encuentro.

El número dos de Feijóo advierte de que "nadie entendería" que el PSOE renunciara a explicar las políticas a las que Sánchez pretende dar continuidad durante otros cuatro años.