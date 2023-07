Quién es Regino Martín, el sindicalista de Correos amigo de Feijóo

El fin de semana en el que se celebran las elecciones se estima que 12 millones de españoles estarán fuera de sus hogares, según datos del INE. Esto ha hecho que más de 2 millones de personas hayan solicitado el voto por correo, la cifra más alta en la serie histórica y que Correos se encuentre ahora con una sobrecarga extraordinaria, desde los sindicatos reclaman que "no hay medios suficientes para garantizar la agilidad con garantías del trámite de voto por correo".

Regino Martín es el responsable del Sector Postal de CCOO y actualmente se encuentra en una lucha pública con la dirección de Correos, a la que acusa de haber causado un "apagón informativo con la finalidad de ahorrar en medios" referido al proceso de la entrega de votos. Reclama que no hay suficiente contratación y exige 18.000 contratos más de los 11.000 actuales, ya que advierte del riesgo de que la población tenga que hacer colas, aunque no duda de que los trabajadores "van a cumplir con su deber".

En unas declaraciones a Antena 3, el sindicalista atacó directamente a Juan Manuel Serrano, el presidente de Correos, con el que mantiene un enfrentamiento desde su llegada al frente de la empresa en 2018. "El presidente lleva tres años hundiendo la empresa. Es un incapaz”. Declaró también que "el presidente no está facilitando el voto" ya que "si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para emitir el voto, no se está tomando en serio el voto por correo".

Qué relación tiene con Feijóo

El amigo comunista al que se refería Feijóo en su intervención central en el Congreso de Sevilla de 2022, justo cuando era ratificado oficialmente como sucesor de Pablo Casado al frente del PP, era Regino Martín. Su relación comenzó cuando el líder del PP llegó a la dirección de Correos y el sindicalista ya estaba al frente del sindicato de Comisiones Obreras, cuando se presentó en su despacho como "comunista" y queriendo asegurar que Correos fuese una empresa pública eficiente.

Consolidaron juntos la empresa de Correos como una sociedad estatal anónima, empleando a más de 60.000 trabajadores y dejando a la empresa con un balance positivo de 100 millones de euros. Feijóo, al igual que su amigo, ha reconocido que "la actual dirección de correos es incompetente, si fuese por mí ya estaría cesada".

Algunos medios han dado por hecho que esta sintonía en sus declaraciones se debe a una confabulación entre el sindicalista y el líder del PP para denunciar las situación de la entidad pública, pero el candidato popular ha negado este extremo y pone el foco en la reivindicación de los sindicatos.