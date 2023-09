Por qué va Feijóo al debate investidura si no tiene los apoyos necesarios

Actualmente, el líder del PP cuenta con el respaldo de su bancada parlamentaria, además de los diputados de Vox, con Santiago Abascal garantizando su voto afirmativo y descartando la posibilidad de incorporarse a un eventual gobierno. También tiene el apoyo del único representante de Unión del Pueblo Navarro y de Cristina Valido de Coalición Canaria, sumando 172 votos en total, a cuatro de la mayoría absoluta.

De forma alternativa, Feijóo buscó conseguir los cuatro votos que necesitaba para llegar a La Moncloa, centrando sus esfuerzos en el PNV, pero fue rechazado debido al apoyo al PP de la extrema derecha.

A pesar de sus intentos de negociar con todos los partidos en el Congreso, excepto EH Bildu, sus opciones con Sumar y ERC se desvanecieron y, en consecuencia, buscó la abstención del PSOE o el apoyo de Junts.

Sin embargo, tras la negativa del PSOE y un debate interno sobre acercarse a los independentistas catalanes, Feijóo decidió no seguir adelante con un posible acuerdo con Puigdemont. Por lo tanto, ¿Por qué se presenta el líder del PP a la investidura si no cuenta con los apoyos suficientes?

Manuel Mostaza, politólogo y director de asuntos públicos en Atrevia, sostiene que la motivación tras la decisión de Feijóo es mostrar que el PP fue el partido más votado en las elecciones generales del 23J. "Quiere demostrar que su partido es la primera fuerza política en el Parlamento y en el Congreso, con una diferencia significativa respecto al PSOE", cuenta el experto. “Aunque no tiene mayoría absoluta en el Senado, siente la necesidad de presentarse a la investidura y tratar de conseguir los votos. A pesar de que sus posibilidades de conseguirlo son bajas, al líder popular le interesa dejar claro que los demás partidos vienen detrás de él”, añade.

“Feijóo ya sabía desde el primer momento que iba a ser derrotado en esta sesión de investidura, que era imposible que se ensanchara más allá de los 172 apoyos que presentó ante el Rey Felipe VI”, comienza explicando Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. “Ahora, la cuestión clave para él es intentar que esta derrota no se convierta también en un fracaso político. Y para ello, se tenía que asegurar tener atados esos votos”, añade.

Quiere demostrar que su partido es la primera fuerza política en el Parlamento y en el Congreso, con una diferencia significativa respecto al PSOE

No obstante, cuenta el experto, la razón principal por la que Feijóo pide el mandato son "las consideraciones internas". "Tras el 23J, el PP entra en shock porque no cumple con las expectativas de llegar a una mayoría suficiente para poder gobernar. Esto hace que haya un montón de dudas internas en torno a la propia figura de Núñez Feijóo para tratar de acallarla", continúa Pablo simón.

Impacto de la investidura en la percepción pública y en los votantes del PP

Manuel Moztaza sostiene que la investura de Feijóo "puede ser percibida como un intento de mostrar liderazgo y responsabilidad". Además, enfatiza el experto, el líder popular podría encontrar en el fracaso de la sesión de investidura una oportunidad para movilizar a los votantes del PP de cara a futuras elecciones o situaciones políticas.

Por su parte, Pablo Simón vaticina una investidura donde Feijóo critique el "potencial intento" de Sánchez de formar Gobierno tras las últimas elecciones generales y las posibles alianzas que este pueda conseguir, especialmente, "con todo lo que gira alrededor de la amnistía", concreta. "No creo que esto vaya a tener un impacto electoral relevante. Esta operación de Feijóo, más allá de lo que visualiza en términos políticos, no tiene por qué tener una traducción en términos de los sondeos. Los españoles no han votado hace más de dos meses, por lo tanto, la gente no ha cambiado tanto de opinión respecto a entonces", añade.

¿Podría Feijóo conseguir los apoyos que necesita?

"La derrota parlamentaria está asegurada", dictamina Pablo Simón. "Sin embargo, no será un fracaso político en la medida en la que él pueda convertir esta sesión de investidura en lo que probablemente se va a convertir: en una suerte de sesión de censura", añade el experto, que opina que la investidura de Feijóo será una "censura al potencial intento de Sánchez de formar una alianza con los independentistas".

Simón también afirma que este intento genera “unas fricciones con lo establecido en el calendario". Es decir, aclara el politólogo, "el propio Núñez Feijóo ya está convocando una protesta contra una potencial amnistía antes de su sesión de investidura. Sin embargo, en el fondo, implícitamente reconoce que su derrota es inevitable y que va a ser el líder de la oposición, si es que hay Gobierno", añade.

Finalmente, Manuel Mostaza sostiene que, aunque la política española es impredecible, “es muy difícil que la investidura de Feijóo obtenga un resultado positivo”, y añade que, aunque probablemente no sea la mejor estrategia para llegar al Gobierno, "Feijóo siente que es la vía más adecuada para mostrar que el PP es una fuerza relevante", concluye.