El PSOE arranca este lunes la consulta a su militancia sobre los pactos de investidura

Los militantes del PSOE podrán votar desde este lunes en la consulta que hará el partido sobre el pacto de gobierno con Sumar y los pactos necesarios con el resto de partidos, entre ellos ERC y Junts, a los que no se menciona explícitamente en la pregunta pero que son claves para investir a Sánchez.

Este sábado, en el Comité Federal del partido, se aprobó "por aclamación" la siguiente pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

La consulta a la militancia socialista sobre el pacto de Gobierno con Sumar es vinculante y obligatoria, según los estatutos federales del PSOE, al tratarse de un Ejecutivo en coalición; no así la consulta sobre los pactos con otras formaciones, que no es obligatoria pero que se ha incluido en la pregunta sin conocer aún el contenido concreto de esos acuerdos.

El PSOE ya celebró consultas a la militancia en 2016, ante la posibilidad de formar gobierno con Ciudadanos, y en 2019, con Unidas Podemos.

¿Habrá consulta en Podemos?

La mayoría de partidos que integran Sumar también desplegarán procesos de consulta de cara a refrendar su ya anunciado acuerdo de coalición con los socialistas. En Podemos aún no se ha pronunciado, aunque en 2019 sí que realizaron un referéndum a sus bases tanto por el sentido del voto como de su participación dentro del Ejecutivo de coalición.

La formación morada no ha clarificado cómo va a proceder o si habrá proceso consultivo a sus inscritos sobre el acuerdo programático, del que se han distanciado al enfatizar que no formaban parte de esa negociación sin quejarse de que no tenían información al detalle cuando se cerró.

La dirección del partido instó a PSOE y Sumar a que asumieran una serie de propuestas como congelar los precios del alquiler, renovar el CGPJ o la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad.

IU convocará próximamente a la Coordinadora Federal, los 'comunes' harán una consulta interna a toda su organización sobre el acuerdo, Compromís someterá el acuerdo a los máximos órganos de la militancia de cada partido, mientras que Más Madrid no tiene contemplado realizar una consulta puesto que basta con el aval de la dirección.