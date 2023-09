El PNV confirma que "no hay margen" para apoyar la investidura de Feijóo

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha confirmado este lunes que "no hay margen" para que su grupo parlamentario apoye la investidura del candidato y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Lo ha hecho en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse durante una hora con su homóloga del PP, Cuca Gamarra, una reunión que ha justificado como "cuestión de cortesía parlamentaria" aunque se ha reafirmado en lo que el PNV manifestó "desde un principio": que no iba a "participar en una conjunción parlamentaria que precisara de los votos de Vox".

No ha entrado a valorar qué habría ocurrido si el PP no hubiera necesitado a Vox, "porque no se han dado las circunstancias", pero sí ha comentado que "algunas circunstancias tampoco animan mucho" a apoyar a Feijóo, como la convocatoria a manifestarse contra la amnistía o la posición de los populares sobre el uso de las lenguas en el Hemiciclo, además del deseo de ese partido de derogar la Ley de Memoria Democrática o la Lomloe. Por todo ello, ha reiterado, "no hay margen" para que sus cinco diputados voten a favor de la investidura.

Feijóo y Ortuzar se vieron la semana pasada

Al estar clara la posición del PNV, Esteban ha atestiguado que en la reunión con Gamarra no se había hablado de contenidos y su interlocutora no le había hecho "ofrecimientos concretos". Ahora bien, ha confirmado que el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, y el propio Feijóo, hablaron por teléfono la semana pasada, a iniciativa de éste último, y que se vieron personalmente antes, al menos en una ocasión, el pasado día 7 de septiembre, que no se hizo pública. Pero lo juzgó normal, porque "lo que no sería normal es que no se produjeran esas llamadas, esos contactos".

También ha atestiguado "un par de reuniones" con el PSOE y Junts per Catalunya, pero ha matizado que "eso no quiere decir que nos hayamos puesto a trabajar en una posible investidura" del líder socialista, Pedro Sánchez. Respecto a los pronunciamientos públicos del partido independentista catalán encareciendo dicha investidura, concedió que "cada partido negocia en sus términos y de la manera que considera oportuna", por lo que afirmó no tener "nada que decir" al respecto.