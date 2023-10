Nicolás Redondo replica que "la amnistía divide a España" y califica a Sánchez como "un líder autoritario"

El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, ha replicado al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que la "amnistía en realidad divide a España" y ha lamentado que con la decisión tomada este sábado por el Comité Federal Socialista y las que pueda tomar el PSOE, se pueda "transgredir todos los límites del buen gobierno y éticos".

"Yo no me meto en las cuestiones procesales que ha propuesto Pedro Sánchez en el Comité Federal para que ratifiquen su estrategia, simplemente me parece que este tipo de cosas son similares al recurso de algunos líderes autoritarios a las bases o sociedades de sus países", ha criticado en un comunicado.

Ha señalado, además, que Sánchez ya ha firmado un acuerdo con Sumar, por lo que la pregunta a la militancia no debería tratarse sobre si se está de acuerdo con ello o no, y ha aseverado que es "evidente" que el jefe del Ejecutivo en funciones "está negociando desde hace unas semanas con separatistas vascos y catalanes, entre ellos el prófugo Puigdemont (...) Por consiguiente, la pregunta más adecuada sería si las bases del PSOE están de acuerdo en firmar un pacto con alguien que está fugado de la Justicia", ha subrayado, para precisar que "decidan lo que decidan", él estará "alejado".

Ha alertado de que "la amnistía en realidad divide a España, da una palanca más fuerte de opresión del nacionalismo catalán a la plural sociedad catalana y es un chantaje que tiene que pagar el PSOE para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno".

"Todo lo que he leído del Comité Federal me indica que estamos ante un líder autoritario dispuesto a que España dependa de Puigdemont en Waterloo", ha agregado Redondo, para recordar que "en democracia todo tiene límites" y "quien más límites tiene es quien más poder tiene, es decir, el Gobierno".