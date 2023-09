Feijóo cree que el resultado del 23J habría sido distinto si Sánchez hubiera llevado la amnistía en su programa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en la idea de que Partido Popular ha sido el más votado y en que una minoría no puede "chantajear" al 94% de los españoles y sugiere que el resultado de las elecciones generales del 23J hubiese sido "muy distinto" si el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, hubiese incluido en su programa electoral la amnistía.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en 'Espejo Público' de Antena 3 donde ha dicho concretamente "si Sánchez hubiese llevado en su programa electoral la amnistía, el resultado de las elecciones hubiese sido muy distinto" y ha añadido que "no solamente el PP volvería a ganar, sino que probablemente con más diferencia (...) ¿Por qué nos engaña de forma continuada y constante? ¿Por qué monta un Gobierno, otra vez, en base a un engaño de hace solamente 60 días?".

Preocupado por Telefónica: "Nadie considera al Gobierno un interlocutor válido"

El líder del Partido Popular ha compartido además su preocupación por el hecho de que el Gobierno "no se entere de lo que pasa en las principales empresas de España", refiriéndose a la última operación en Telefónica.

El candidato propuesto por el Rey a la investidura hizo estas consideraciones después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC anunciara la compra del 9,9% del capital de la multinacional española por 2.100 millones de euros.

"Que el Gobierno no se entere y que no conozca un hecho trascendente en empresas estratégicas de nuestro país claro que me preocupa", ha manifestado Feijóo. "Que el Gobierno no se haya enterado de la decisión que adoptó hace unos meses Ferrovial o de lo que está ocurriendo en el accionariado de Telefónica es evidente que me preocupa", ha insistido.