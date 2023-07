Cuántos diputados ha obtenido Sumar en el Congreso

Este 23 de julio, España ha celebrado elecciones generales para elegir al presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años.

La formación de Yolanda Díaz ha conseguido en su debut en las urnas 31 diputados en el Congreso con más de 2.800.000 votos.

Qué formaciones integran Sumar

•Podemos

•Más Madrid y Más País

•Compromís. Sumar- Compromís

•En Comú Podem

•Chunta Aragonesista

•Drago Canarias

•Izquierda Unida.

•Verdes Equo

•Batzarre

•Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (Ceuta)

•Iniciativa del Pueblo Andaluz

•Izquierda Asturiana

•AraMÉS (MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera)

•Alianza Verde

Calculadora de pactos

¿Qué apoyos necesita Pedro Sánchez para la investidura?

Resultados en 2019

En las elecciones del 10 de noviembre de 2019 Unidas Podemos y sus confluencias, alcanzaron el cuarto puesto con 35 escaños, aunque perdieron siete respecto a las elecciones anteriores.

Su mejor resultado fue en 2016, cuando llegaron a conseguir 71 asientos en la Cámara Baja.