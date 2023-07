Calviño llama a Feijóo "marrullero" y "mentiroso" y sugiere que tiene un proyecto "oculto" de política económica

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "mentiroso" y "marrullero" por los argumentos en materia económica que utilizó durante el último debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta línea, Calviño ha asegurado que esto demuestra una "ausencia total" de proyecto de política económica por parte del PP. Durante un desayuno informativo de Europa Press, la vicepresidenta ha salido en defensa del papel de Sánchez en el debate. A su juicio, este transmitió "prioridades, una visión y un proyecto de futuro", frente, ha dicho Calviño, una posición de "marrullería, ruido y mentiras".

Un programa oculto

Al hilo de esto, la ministra ha insistido en la importancia de no cambiar el rumbo de la actual política económica, ya que considera que el plan económico del PP "es una incógnita", incluso ha llegado a sospechar de un "programa oculto".

De hecho, ha advertido de que, tal como está redactado el programa electoral de los 'populares', las propuestas de Feijóo supondrían un recorte de ingresos públicos de 20.000 millones de euros con carácter estructural y un aumento de un punto y medio del déficit.

Además, ha recordado que la promesa de Feijóo de rebajar el IRPF a rentas inferiores a los 40.000 euros no aparece en el programa del PP. "Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se escribe y supongo que otra cosa es lo que se hace", ha comentado.

"Salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo (...) España no cumpliría los objetivos fiscales", ha alertado la vicepresidenta económica del Gobierno, para apostillar más adelante: "Yo intuyo que hay un programa oculto, porque si no, no lo entiendo".

Gamarra: "El sanchismo recurre al insulto"

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado este miércoles a Calviño, que recurra al "insulto" tras perder el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Gamarra ha criticado las palabras de la vicepresidenta Calviño. "Cuando pierde los debates por falta de argumentos, el sanchismo recurre al insulto". "También por esto los españoles quieren otra forma de hacer política desde la educación y el respeto", ha manifestado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.