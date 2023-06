Las palabras que le dedicaba Yolanda Díaz a Irene Montero hace tan sólo unos años: "La quiero muchísimo"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, hace oídos sordos a las presiones de los dirigentes de Podemos para que reconsidere el veto a Irene Montero en las listas para las elecciones generales del 23 de julio.

Díaz, elude cinco preguntas sobre Irene Montero

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno eludió este lunes cinco preguntas sobre Podemos e Irene Montero que se le formularon a su llegada, como ministra de Trabajo, al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores en Bruselas, justificando su silencio en que "España lo que está pidiendo es que hablemos de sus problemas".

Quiso, de nuevo, "dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad", sin mencionar a ninguna de las que se han sumado a su candidatura, y despejó que "España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas", como la pérdida de poder adquisitivo y la subida de las hipotecas. A su juicio, los españoles "quieren que les hablemos de sus problemas reales", y en esa línea prometió "dar soluciones a nuestro país" con el programa que Sumar presentará "en los siguientes días" y desdeñó que "el resto no tiene demasiado interés".

Ha tenido que haber renuncias porque ningún acuerdo es perfecto

Respecto a esto, el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, se ha referido a "renuncias" en lugar de "vetos" a miembros de Podemos por parte del partido de Yolanda Díaz de cara a confeccionar las listas para las elecciones generales del 23 de julio y ha puesto en valor el acuerdo con 15 formaciones progresistas y ha insistido en que "ha tenido que haber renuncias porque ningún acuerdo es perfecto".

Pero la relación de Yolanda Díaz e Irene Montero, no había sido así hasta ahora. Díaz decía bonitas y emocionantes palabras sobre la misma Montero de hoy pero siete años antes

Declaraciones de Yolanda Díaz sobre Irene Montero 7 años atrás

"Me siento tan orgullosa de Irene Montero, ella hizo la moción de censura que nos representó a todas a Mariano Rajoy. Es una de las mujeres que hizo posible derrotar al Partido Popular, al partido de la corrupción y es una de esas generaciones de chicas jóvenes que son un ejemplo del nuevo país que queremos representar. Y claro, me emociono porque la quiero muchísimo, lo sabéis bien, y desde luego estamos trabajando para que este país por lo menos tenga una oportunidad. Yo creo que es posible tenerla y ella es una mujer clave para ello" aseguraba Yolanda Díaz.

La quiero muchísimo

Por qué no aclara Díaz la razón por la que veta a Montero en las listas de Sumar

La periodista Pilar Velasco asegura en la tertulia de Más de uno que "es necesario que Yolanda Díaz aclare por qué no va Irene Montero en su lista, porque si es una cuestión de confianza que lo explique, porque sería interesante saber si en realidad no le gusta la gestión como ministra de igualdad, o la reacción de Irene Montero cuando se detecta que la ley de 'solo el si es si', tiene una falla crítica y que tiene que ser reformada de inmediato y que estuvieron semanas hasta que el PSOE la reformó" asegura.

El silencio resta

"Todo esto debería ser aclarado por Díaz, porque tiene muchos argumentos creíbles para su electorado y que se van a entender de cara a por qué no está Irene Moreno en las listas" afirma Velasco.

En esta misma tertulia, Carlos Alsina recuerda que "si Sumar quiere, Irene Montero puede ir en una candidatura electoral porque las listas aún no están presentadas".

A su vez, Antonio Caño asegura sobre la posición de Yolanda Díaz que "no se puede tomar una decisión así y pretender que la gente se olvide y no quieras dar explicaciones. Esto no va a ocurrir, la va a perseguir, porque te guste más o te guste menos Irene Montero, Pablo Iglesias y todo aquello, están ahí y son el origen de Sumar. Y Yolanda Díaz es lo que es por la decisión personal y directa de Pablo Iglesias. Si no hoy nadie estaría hablando de Yolanda Díaz, y de eso no se va a poder separar jamás. E intentarlo solo la va a llevar a un estrepitoso fracaso".