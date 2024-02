Feijóo pide apoyo "masivo" para Rueda: "Es la respuesta que no quieren Sánchez ni los nacionalistas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado para su sucesor al frente del partido y de la Xunta, Alfonso Rueda, aspirante a la reelección en las elecciones gallegas, el voto "masivo" que le permitió lograr cuatro mayorías absolutas en Galicia con un aviso: "Alfonso Rueda es la respuesta que no quieren escuchar Pedro Sánchez ni los nacionalistas el 18 de febrero".

En una plaza de toros de Pontevedra llena, con 14.000 personas -según datos de la organización-, Feijóo ha reivindicado la "obra" hecha en Galicia en los últimos años, una "obra" impulsada entre "todos", pero de la que se ha hecho partícipe, dado que dirigió el Gobierno autonómico desde 2009 hasta su salto a la política estatal y ha apelado a "votar" para que España "siga el camino que siempre ha enseñado Galicia".

No en vano, ha reivindicado que Galicia es como es "fruto del esfuerzo y del inconformismo de un pueblo que no se para ante ninguna circunstancia". "Así es Galicia. Y lo que pedimos es el voto para que nadie venga a cambiarnos. Somos lo que queremos ser, no tenemos ningún complejo", ha remarcado, antes de recalcar que Rueda es "la respuesta" que necesita la comunidad y la que que "no quiere escuchar" Sánchez el 18F.

"Rueda mira por Galicia, Sánchez solo mira por su interés"

Así, ha advertido de que, mientras Sánchez "solo mira por su interés, Rueda solo mira por los intereses de Galicia". "Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios. No necesita aquí un Puigdemont con otro nombre. Y en España lo que se necesitan son más servidores públicos como Alfonso Rueda y todos y cada uno de los conselleiros que le han acompañado estos años", ha dicho.

"¡Menos egoísmo y más generosidad, menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad. Menos soberanismo y fractura, y más autonomía!", ha apelado, antes de poner el foco también en los nacionalistas, de quienes ha afirmado que tampoco quieren la "respuesta" de Rueda.

"Se sea de izquierdas o derechas, ¿qué bien puede hacer a Galicia que el nacionalismo traiga hasta aquí los problemas de fractura social de Euskadi o de Cataluña? Ninguna. Y se piente lo que se piense, ¿qué bien le puede hacer a nuestra tierra el desgobierno que estamos viviendo en España? Ninguno. Pues hay una respuesta que sí puede evitar estas cuestiones en Galicia y está aquí: Alfonso Rueda", ha apelado.