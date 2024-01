Feijóo apela a los votantes de PSOE y Vox para que el "sanchismo no gobierne Galicia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo a "concentrar" el voto en la candidatura que lidera Alfonso Rueda, con una apelación directa al votante socialista y al de Vox, para que "el sanchismo no gobierne Galicia" tras las elecciones del 18 de febrero y la Xunta no esté gobernada por un "multipartito" liderado por la candidata del BNG, Ana Pontón.

A menos de un mes para las elecciones gallegas, Feijóo ha centrado buena parte de su discurso en arengar a los suyos para que no se confíen ante los datos que recogen las encuestas --la repetición de la mayoría absoluta-- y se pongan a trabajar, de forma que peleen hasta el "último balón" y visiten "todas las aldeas y pueblos".

Coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez también a Galicia, por la convención que los socialistas han celebrado en A Coruña, Feijóo ha asegurado que él no desea "el desgobierno de España" para su tierra. "Nos importa Galicia porque Galicia es España y queremos una España en igualdad, libertad y con la dignidad que no tiene el Gobierno", ha apostillado.

"Para el PSOE las campañas son temporada alta de mentiras"

Feijóo ha pronosticado que el PSOE, como ha ocurrido este fin de semana, vendrá a Galicia en campaña a "hacer muchas promesas". "Ya sabemos que para el Partido Socialista las campañas electorales son temporada alta de mentiras", ha dicho, aludiendo expresamente a lo que ha ocurrido con la ley de amnistía dado que antes del 23 de julio decían que "era inconstitucional".

Además, ha recalcado que el candidato de los socialistas a la Xunta en las elecciones gallegas "no es de su partido" sino del BNG, en alusión a Ana Pontón. A su entender, se trata de "un multipartito al que en campaña le vale todo" y "no le importa dañar Galicia con desinformación" o "con fotografías que ni siquiera son europeas", en alusión a una fotografía difundida de Sri Lanka con pélets en la boca.

Por todo ello, Feijóo --que fue presidente de la Xunta durante 14 años-- ha apelado al voto útil en torno al Partido Popular, llamando a "concentrar el voto en el presidente Rueda" porque "no hay otra posibilidad" y dirigiéndose expresamente a los votantes socialistas y de Vox.

"A quien me votó a mí durante los últimos 15 años, yo le pediré que confíe en Alfonso Rueda el 18 de febrero. A quienes nos votaron muy recientemente, el 23 de julio, les pediré que confíen en Alfonso Rueda el 18 de febrero", ha demandado Feijóo en esta Interparlamentaria del PP que se ha celebrado con el lema 'Cumplir con la palabra'.

Después se ha dirigido a los electores del partido de Santiago Abascal. "A quien votó a Vox, le pediré que apoye la única alternativa para que el sanchismo no gobierne en Galicia", ha manifestado. Los 'populares' consideran que los de Abascal no van a lograr escaño pero temen que en algunas provincias le imposibiliten conseguir el último escaño en juego.

A renglón seguido, ha apelado a los votantes del PSdeG que creen que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha "tomado el pelo" y les ha "mentido" porque "el programa electoral que se está aplicando en España no es el del PSOE sino que es el de Junts, el de Bildu y el de ERC".

Pide no confiarse ante las encuestas

Tras presentar a Rueda como "uno de los políticos con más experiencia autonómica de España", ha pedido no confiarse ante lo que recogen las encuestas porque "por un puñado de votos se puede estar dentro o fuera" y, según ha recalcado, "es mucho mejor estar dentro". "Lo he vivido dos veces, una con el presidente Fraga y otra en carne propia", ha afirmado, en alusión a la derrota de 2005 y del pasado 2023 en las generales.

Feijóo ha afirmado que Rueda se presenta "por primera vez" pero cuenta con "experiencia" tras su trayectoria política estos años."Rueda es la confianza en la palabra. Es la confianza en el trabajo responsable. Es la confianza para que a Galicia lleguen proyectos de inversiones y de estabilidad política, porque sin estabilidad política no hay estabilidad económica", ha avisado.

Por eso, ha apelado de nuevo a trabajar en las próximas semanas para revalidar la quinta mayoría absoluta del PP en la Xunta. "Os puedo asegurar también que si hacemos una buena campaña, que si no nos creemos que vamos a ganar, que si no damos un balón por perdido, si no damos un voto por perdido, si estamos en todas las aldeas, en todos los pueblos y en todos los lugares de Galicia, si el Partido Popular sale a la calle con hambre y con ganas, os puedo asegurar que el día 18 de febrero será un gran día apuntado en la historia de Galicia", ha proclamado Feijóo, llamando a la movilización de los suyos.

Pone deberes al PP gallego en cada provincia

En presencia de Rueda, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y de numerosos cargos del partido, ha puesto algunos deberes a los suyos ante esta cita con las urnas alegando que "parece razonable ponerse objetivos" para que más adelante puedan acoger en otra provincia gallega otra Interparlamentaria.

"Si Coruña saca 14 escaños, yo votaría por Coruña. Si Ourense saca esa cifra astronómica de 9 escaños sobre 14, creo que habría que repetir en Ourense", ha afirmado, para añadir que si Pontevedra mantiene los 11 escaños o incluso logra el 12, debería ser esta provincia la elegida.

Finalmente, Feijóo ha insistido en que al PP le "importa" Galicia porque "la confianza ha de prevalecer frente al engaño" y "la verdad ha de ganar a la mentira". "Nos importa a Galicia porque los intereses generales tienen que estar siempre por encima de los intereses personales y de los intereses partidistas. Nos importa a Galicia porque no le deseamos el desgobierno que está teniendo el Gobierno de la nación", ha apostillado.