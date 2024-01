Ayuso pide "arrasar" en las urnas en Galicia para que nacionalistas "no se hagan con todo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo aglutinar el voto en torno al PP en la próxima cita con las urnas en Galicia para evitar que los nacionalistas "se hagan con todo".

Ayuso ha arropado, junto a otros líderes autonómicos del PP al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, en un acto celebrado en A Coruña, y en el que han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que "se deja chantajear" y que "es imposible que cuente la verdad".

Un millar de personas, según fuentes del PP, llenaron este domingo el auditorio de Palexco, donde se desarrollaron varias mesas redondas bajo el título 'Construir España desde las comunidades autónomas'.

el PP va a arrasar en Galicia porque la mayoría de los españoles quieren ser libres

"Yo quiero que Galicia y Madrid crezcamos juntas, porque somos hermanos, porque somos una misma nación y no podemos permitir que esas personas (en alusión a los nacionalistas) se hagan con todo", ha expresado Ayuso, que ha augurado que el PP "va a arrasar porque la mayoría de los españoles quieren ser libres".

Para la presidenta madrileña, estos comicios "no solo van de Galicia, también van de España" y que "aquí se pretende imponer el nacionalismo como han hecho en otras comunidades": "Quieren crear un negocio con los idiomas".

"En esa balanza nacionalista no puede haber uno más, no puede entrar también Galicia porque si no, ese peso contra el sentido común y contra España sería insoportable", ha dicho.

Ha mandado un mensaje a la izquierda, a la que acusa de creerse "por encima del bien y del mal para pactar" y de "acabar con la prosperidad", pero ha asegurado que "la España libre, la que tiene ganas, la que respeta tradiciones, es más que todo ello".

Ayuso ha mirado hacia Argentina para recordar que las políticas económicas actuales, el "yolandismo", según sus palabras, llevan a España "por el mismo camino" y ha avisado que "va a ser difícil revertir tanto daño".

"Cuando el nacionalismo gobierna, nos persiguen hasta que nos vayamos", ha lamentado Ayuso.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que "el partido de Puigdemont chantajeó al Gobierno de España" y ha criticado que "hay quien se deja chantajear, como el Gobierno de Sánchez".

De cara al 18 de febrero, cuando se celebrarán las elecciones gallegas, Azcón ha pedido a los gallegos que "Galicia no se pare" y ha dicho que no se pueden "dejar humillar por las políticas del Gobierno de España para romper la igualdad de todos los españoles".

Ha asegurado que el presidente del PPdeG logrará "la quinta mayoría absoluta" porque, entre otras cosas, cuenta "la verdad", algo, ha defendido, "que no puede hacer el PSOE" porque "el PSOE de Sánchez es imposible que cuente la verdad".

Para Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, "Galicia no está para no está para experimentos como el que vive el resto de España" en el que hay "un gobierno con una multitud de partidos de izquierda que siempre piensan qué van a sacar para cada uno de sus partidos".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avisado de que hay quien quiere "levantar un muro que divida a España en dos", que son "los que están dispuestos sostener a Sánchez" y los que defienden "un modelo más justo y solidario".

"Estamos en la vida real y no en esa España inventada por el sanchismo", ha criticado.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho que es momento de "levantar la voz" ante "tantas mentiras" y lo que se está "viviendo en España": "contra esa humillación permanente y constante que vivimos en las Cortes Generales", ha arengado.