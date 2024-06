Sánchez se muestra convencido de la victoria el 9-J mientras Feijoó le recrimina que haga apología de la corrupción

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afronta con optimismo este último día de campaña y ha asegurado que tiene "muy buenas vibraciones" sobre lo que va a ocurrir el 9 de junio: "Estamos preparados para ganar". Por su parte Feijóo, ha afirmado que "el proyecto Pedro Sánchez se está desmoronando" por las "sospechas de corrupción" que afectan a los socialistas.

El presidente del Gobierno ha participado en un acto junto a la vicepresidenta tercera y cabeza de lista de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, y el líder del UGT, Pepe Álvarez, en la escuela Julián Besteiro, en Madrid.

Según Sánchez, en el PP decían "hace un mes que iban a arrasar". "Vamos a arrasar al Partido Socialista, decían Feijóo y el Partido Popular", y ahora "ya están en vamos a empatar", comentó el líder del PSOE. "Nosotros estamos preparados para ganar y es lo que vamos a hacer el próximo 9 de junio votando al Partido Socialista", destacó antes de criticar a la ultraderecha y la derecha.

"Yo nunca he tenido duda de ello", ha llegado a decir Sánchez sobre la victoria socialista, después de señalar que "si el pasado 23 de julio logramos frenar a la derecha, si el pasado mayo en Cataluña también logramos frenar esa ola reaccionaria, el próximo 9 de junio tenemos que hacerlo para que España continúe siendo la gran esperanza y el gran faro de Europa", ha remachado.

Sánchez agradece el apoyo a él y a su esposa

Sánchez ha agradecido en el acto el apoyo recibido por UGT y por la militancia socialista hacia él y hacia su familia tras la citación para declarar como investigada de su mujer, Begoña Gómez, un hecho al que no ha aludido expresamente.

"Yo tengo muy claro, nos atacan por lo que nos atacan, porque defendemos lo que defendemos y hacemos lo que hacemos desde el Gobierno de España. No soy ingenuo", ha declarado.

Feijóo cree que "el proyecto Pedro Sánchez se desmorona" por las "sospechas de corrupción"

Por su parte el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en Barcelona que "el proyecto Pedro Sánchez se está desmoronando"por las "sospechas de corrupción" que afectan a los socialistas.

El Turó Park de Barcelona ha acogido este viernes un acto electoral del PP en el último día de la campaña de las elecciones europeas del próximo domingo, con Feijóo, la cabeza de lista de los populares al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el presidente del PPC, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el líder popular en Barcelona, Daniel Sirera.

Para Feijóo, "el proyecto Pedro Sánchez se está desmoronando", al liderar el "Gobierno con más sospechas de corrupción de toda la UE".

"Lo llevan todo a la derecha o a la izquierda, cuando esto es una cuestión de honestidad, no es una cuestión ideológica. Si usted ha metido la mano en la caja, no me diga usted de izquierda o derecha, hablemos de honestidad. Y si usted la ha metido, se tiene que ir", ha afirmado.

En su opinión, el Gobierno está "paralizado por la corrupción", pero "se victimiza" y, en lugar de "avergonzarse" por los casos abiertos, "presume de la presunta corrupción que les afecta".

Feijóo ha acusado los socialistas incluso de "hacer apología de la corrupción" al aplaudir en sus mítines a "condenados en casos de corrupción como los ERE".

El líder del PP ha cargado especialmente contra Sánchez, a quien ha definido como "un presidente dimitido al que solo le queda el cargo y el ego para aferrarse a él".

"Un presidente, si es llamado por un tribunal, se pone delante del tribunal para dar cuentas, y nos da igual el número de apellidos que tenga una persona. Ante la justicia, todos somos iguales", ha dicho.