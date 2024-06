Qué partido es CEUS en las elecciones europeas: sus candidatos para el 9J

Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, uno de los partidos que ha comenzado a captar la atención es CEUS. Esta formación, relativamente nueva en el panorama político europeo, se presenta como una alternativa en el escenario electoral del próximo 9 de junio. Pero, ¿qué partido representa CEUS y cuál es su propuesta para los ciudadanos europeos?

Coalición por Europa Solidaria (CEUS)

Durante años, los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos han mantenido una sólida alianza en las elecciones al Parlamento Europeo. Esta colaboración se remonta a 2004, cuando surgió la coalición Galeusca-Pueblos de Europa. En las elecciones europeas de 2014, esta alianza se consolidó bajo el nombre de Coalición por Europa, encabezada por el Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió (federación formada por Convergència y Unió Democràtica de Catalunya) y Compromiso por Galicia, en colaboración con otros partidos nacionalistas periféricos como Coalición Canaria.

Por lo tanto, CEUS surge con el propósito de participar en las elecciones al Parlamento Europeo tanto en 2019 como en 2024 en España. Se erige como la continuación de la Coalición por Europa, que compitió en los comicios de 2014 y 2009.

Constitución de la candidatura

El 15 de marzo de 2018, Coalición Canaria (CC-PNC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunciaron su intención de renovar su alianza electoral para las elecciones europeas de 2019.

De esta forma, el 15 de enero de 2019, David Bonvehí, presidente del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), también confirmó un acuerdo de coalición con el PNV y propuso a Jordi Turull como posible cabeza de lista, lo que generó desacuerdo con CC debido a las posturas independentistas del PDeCAT. La ruptura definitiva entre el PNV y el PDeCAT se produjo tras el anuncio de la candidatura de Carles Puigdemont al Europarlamento.

Simultáneamente, el 14 de marzo de 2019, Compromiso por Galicia (CxG) decidió renovar su coalición con el PNV. Y, el 28 de marzo, El Pi-Proposta per les Illes (El Pi) se unió a la candidatura, seguida por Atarrabia Taldea (AT) el 6 de abril y Demòcrates Valencians (DV) el 7 de abril. Units per Avançar, aunque no se integró formalmente, creó una plataforma de apoyo a la coalición.

El 6 de mayo de 2019 se presentó oficialmente la candidatura bajo el nombre Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) en Bilbao, con la participación de representantes de todas las fuerzas integrantes de la coalición: PNV, CC-PNC, CxG, GBai, El Pi y DV.

En esta ocasión, de cara a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) está formado por El PNV y Coalición Canaria, una alianza con la que consiguieron un eurodiputado en los comicios de 2019 y que engloba a otros tres partidos: El Pi-Proposta per les Illes Balears, Geroa Socialverdes de Navarra y la Agrupación Atarrabia

CEUS ha designado a Oihane Agirregoitia Martínez como cabeza de lista para dichos comicios electorales. Se trata de una política española nacida en Bilbao en 1980 que ha desempeñado roles significativos en la administración pública, notablemente como directora general de Buen Gobierno, Atención Ciudadana y Servicios Digitales de la Diputación Foral de Bizkaia.

CEUS: resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019

La Coalición por una Europa Solidaria se posicionó como la octava candidatura en términos de número de votos durante las elecciones europeas de 2019. La coalición logró obtener un total de 633,090 votos, lo que representó un 2.82% del total y les otorgó un escaño en el Parlamento Europeo.

A continuación se detalla el desglose de los votos por territorio: