Izquierda Unida acepta concurrir con Sumar en las elecciones europeas

A pesar de que el resultado de las elecciones vascas parece trazar una línea continuista en Euskadi, las consecuencias de estos comicios más allá del País Vasco se están comenzando a notar.

Cuarto puesto en la lista para Izquierda Unida

En concreto, Izquierda Unida ha decidido replantear su relación con Sumar, tras realizar una valoración de sus resultados en Euskadi: la coalición electoral de Sumar solo consiguió irrumpir en el parlamento vasco con un único representante, Jon Hernández Hidalgo, militante de Izquierda Unida que obtuvo un escaño por Álava.

Sin embargo, la organización política anteriormente coordinada por Alberto Garzón ha aceptado reeditar su alianza con el proyecto de Díaz de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio, aceptando un cuarto puesto en la lista que Sumar presentará en su primera cita electoral a nivel comunitario.

Izquierda Unida planteará una campaña propia

Sin embargo, Izquierda Unida no ha escondido su malestar con el rumbo de Sumar: la organización afirma que este cuarto puesto en la lista "no es la posición que merece", si bien argumenta "que la clase trabajadora y el futuro de la izquierda transformadora no merecen más división y desmoralización en el actual momento de avance reaccionario en toda Europa".

Será Manu Pineda, candidato ganador en las primarias de IU, quien ocupe este puesto de salida en la candidatura conjunta, tal y como ha comunicado la formación a través de un comunicado oficial emitido tras una reunión de la ejecutiva celebrada la tarde de este lunes.

"Seguiremos trabajando para mejorar el acuerdo hasta el último minuto", ha añadido el partido, que apuesta por realizar "una campaña propia, con un perfil, imagen y propuestas propias".

Distanciamiento de Sumar

Izquierda Unida achaca los "malos resultados" de Sumar tanto en las elecciones gallegas y en las vascas a la incapacidad de la coalición de Díaz a aglutinar el espacio de la izquierda.

Por este motivo, el partido se replanteará su relación con un Sumar, mediante un "ejercicio de reflexión colectiva durante el proceso asambleario de Izquierda Unida" que busca recuperar su " máxima presencia en todos los ámbitos, incluido el institucional".

Mientras se lleva a cabo este proceso y se tome una decisión en la Asamblea Federal, IU ha anunciado que no participará en los órganos del Partido Sumar.