Cuándo empieza y cuándo acaba la campaña electoral

Entre las fechas significativas dentro del calendario de unas elecciones se encuentra el inicio de campaña, una fecha que da el pistoletazo de salida para que tanto los candidatos, como sus partidos políticos, consigan ganar el apoyo de los electores con mítines en diferentes ubicaciones y también entrevistas y debates en los medios de comunicación.

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) la campaña electoral debe comenzar 16 días antes de los comicios y 36 días después de su convocatoria. Por lo que en el caso de estos comicios, la campaña electoral comenzará a las 00:00 horas del 24 de mayo. Este inicio está marcado por los actos destacados de los líderes de cada partido. La campaña durará 15 días, terminando la madrugada del 6 al 7 de junio, es decir, a las 00:00 del viernes 7.

¿Qué es la jornada de reflexión?

Tras las dos semanas de campaña electoral, comienza la conocida como ‘Jornada de reflexión’. Como su nombre indica, este día tiene como objetivo que los ciudadanos dediquen tiempo a pensar a quién irá su voto al día siguiente.

Además, tal como establece la LOREG en su artículo 53, durante la jornada de reflexión los partidos políticos que presentan candidatos para las elecciones autonómicas o municipales tienen prohibido llevar a cabo actividades de campaña electoral.

Requisitos para votar en las elecciones europeas

Tener cumplidos 18 años el día de la votación y estar inscrito en el censo electoral.

Tener la nacionalidad española y residir en España o en el extranjero o ser ciudadano de otro país de la Unión Europea residente en España.

No me ha llegado la carta censal, ¿cómo sé dónde tengo que votar?

Es posible que si has cambiado de residencia recientemente no te haya llegado tu carta censal, ten en cuenta que el censo electoral para estas elecciones estará actualizado hasta el 30 de enero. Por lo que si has hecho cambios en tu empadronamiento debes tener en cuenta esta fecha. Igualmente, para saber exactamente dónde debes ir a votar si no has recibido la carta censal, puedes consultar estos dos servicios: