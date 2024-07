Quién sustituiría a Biden si se retira de la campaña electoral

Desde que Joe Biden y Donald Trump celebraron su debate televisivo el 27 de junio de cara a las elecciones de noviembre, un creciente número de medios de comunicación, políticos demócratas e influyentes personalidades están solicitando al presidente estadounidense que abandone la carrera electoral.

"El mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección", decía 'The New York Times'.

Otros como 'The Atlanta Journal-Constitution' pidió al presidente que "pase el relevo (...) por el bien de la nación", o 'The Chicago Tribune' que calificó a Biden como un hombre con dificultades para "mantener su pensamiento y seguir hechos complejos".

También entre voces del partido demócrata han surgido voces críticas contra Biden y algunos como Lloyd Doggett, congresista por Texas, han pedido al presidente que se retire, y otros como Tim Ryan (ex congresista en Ohio) o Julián Castro (exsecretario de Vivienda de Obama), han apuntado al hecho de que "otro demócrata tendría una mejor oportunidad de derrotar a Trump" señalando incluso a Kamala Harris como posible sustituta.

Y es que las últimas horas, el nombre de la vicepresidenta de Estados Unidos está ganando fuerza como posible relevo de Biden. Aunque ha arrastrado una baja popularidad durante todo el mandato, Harris tiene a su favor ser la sucesora natural del presidente y las encuestas de intención de voto la sitúan por delante de otras caras populares dentro del partido.

Según un sondeo de la CNN, en un duelo entre Biden y Trump, el republicano saldría ganador con un 49% de los votos frente al 43% que lograría el presidente. Pero en unas hipotéticas elecciones entre Harris y Trump, la vicepresidenta alcanzaría un 45% de los votos frente al 47% del republicano.

Este miércoles, se han publicado en importantes medios norteamericanos informaciones sobre que el propio Biden habría reconocido ante un aliado cercano que su candidatura corre peligro si no logra calmar las aguas en los próximos días, algo que la Casa Blanca ha salido a desmentir.

Y es que, a pesar de haber ganado las primarias, Biden no es aún el candidato oficial de los demócratas para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los analistas coinciden en que para que se diera este reemplazo, el presidente debería renunciar a su nominación y, en ese caso, Harris sería la favorita para reemplazarlo.

Los defensores de la vicepresidenta reivindican que ella ha sido muy vocal en la defensa del aborto y tiene gancho entre sectores clave del electorado como las mujeres o los afroamericanos.

Pero Harris no ha tenido un paso popular por la Vicepresidencia, un cargo a la sombra del presidente sin funciones específicas. A menudo se la ha visto con dificultad para encontrar su sitio en la Administración, ha sido ridiculizada en redes sociales por algunos discursos confusos y ha sufrido ataques machistas y racistas de algunos republicanos y medios conservadores.