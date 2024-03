Paseo triunfal de Donald Trump en el supermartes electoral donde Biden también revalida su candidatura

Este supermartes electoral -la jornada más importante del proceso de primarias de los dos grandes partidos de Estados Unidos- ha demostrado que el mano a mano entre el actual presidente, Joe Biden, y Donald Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre es ya una realidad.

Trump ha ganado en catorce de los quince estados donde ha habido primarias republicanas. Únicamente ha perdido en el estado de Vermont, donde la exembajadora de la ONU y su rival por el Partido Republicano, Nikki Haley, ha logrado imponerse. Sin embargo, esta gran derrota empuja a Haley a abandonar la carrera electoral y a decidir en las próximas jornadas si apoya o no a Trump en la carrera hacia la Casa Blanca.

Arrolladora victoria de Trump en las primarias republicanas

A medida que avanza el escrutinio, con 751 delegados el expresidente de EEUU se acerca a la cifra mágica de los 1.215 delegados que le harán oficialmente candidato a la Casa Blanca en la convención republicana del mes de julio en Milwaukee.

Trump se hizo esta noche con las dos grandes cestas de delegados: la mayoría de los 161 delegados de Texas, al obtener el 78 % de los votos, y con los 169 de California, con más del 70 % del escrutinio.

Biden revalida su candidatura por el Partido Demócrata

El candidato demócrata, Joe Biden, también ha ganado prácticamente en todos los estados donde se celebraban primarias, a excepción del territorio de Samoa Americana, donde ha dado la sorpresa el candidato Jason Palmer. Con esto, el presidente estadounidense volverá a ser el candidato demócrata para revalidar su mandato al frente de la Casa Blanca.

A pesar de ello, este supermartes también se ha demostrado que Biden es incapaz de enganchar con el votante demócrata, pues la movilización de sus electores ha sido escasa.

Las elecciones generales del cinco de noviembre apuntan a una campaña electoral bronca cuyos resultados pueden decidirse con márgenes muy estrechos, según vaticinan las encuestas.

Trump carga contra Biden: "Es el peor presidente de la historia"

En un discurso lleno de mentiras y xenófobo, el expresidente estadounidense ha cargado contra su rival Biden. "Es el peor presidente de nuestra historia. [...] Conmigo Rusia no hubiera atacado a Ucrania, Israel no hubiera sido atacado, Irán estaría en la bancarrota y no tendría dinero para financiar a Hamás y Hezbolá, y no habría inflación", aseguraba Trump ante sus seguidores.

Por su parte, el presidente Biden ha señalado en un comunicado que este supermartes ha demostrado que en noviembre habrá una clara elección entre los estadounidenses que quieren ir hacia delante o los que desean que Trump lleve al país hacia atrás; interesado sólo en él, provocando el caos y la división, y vengándose de sus supuestos enemigos.