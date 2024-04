Críticas a Pedro Sánchez y la entrada de Feijóo en la campaña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá una presencia muy activa durante toda la campaña y hoy ha protagonizado dos actos acompañando al candidato de su partido, Alejandro Fernández. El primero ha sido una visita a una empresa de Tortosa y el segundo en Ulldecona, donde ha participado en una comida popular. Núñez Feijóo se ha referido al periodo de reflexión abierto por el presidente del gobierno y ha dejado claro que España no tiene ningún problema político sino que "el que tiene un problema judicial es el señor Sánchez". En este sentido, ha criticado que Sánchez haya "dimitido de la democracia" tras las acusaciones de un supuesto delito de tráfico de influencias a su mujer.

También el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado contra Pedro Sánchez y contra Salvador Illa por este asunto. En un acto desde Argelès, en el sur de Francia, el ex presidente de la Generalitat ha reiterado que las elecciones catalanas "no van del futuro del PSOE".

La respuesta de los socialistas ha llegado de la mano del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un míting en Tarragona, ha apelado a la movilización por indignación: "Tenemos 48 horas". Zapatero también ha vinculado la continuidad de Sánchez en la Moncloa con la victoria de Illa el próximo 12 de mayo.

ERC pide un voto mayoritario para evitar un pacto entre PSC y PP

Por su parte, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, ha reclamado "una clara mayoría" de su partido en las próximas elecciones para seguir adelante con el procés y evitar una alianza entre PSC y PP. Pese a que Salvador Illa aseguró ayer que no sería presidente de Cataluña con los votos de los populares, Aragonès no se fía y cree posible que se repita lo que pasó en Barcelona, con Jaume Collboni: "Por sus hechos los conoceréis; tenemos que conseguir que esto no sea posible".