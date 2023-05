Ayuso niega un choque con Génova sobre la ilegalización de Bildu: "No es un pulso al PP"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no está echando "un pulso" al PP ni "muchísimo menos" a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sino a Bildu, al pedir su ilegalización a través de la Ley de Partidos.

"No es venganza, es justicia. Donde sí veo algo que nos debería a todos hacernos plantear que está pasando, es cuando el discurso de Bildu y el de (Pedro) Sánchez, el de Bildu y el de Podemos, van todos en la misma línea. Ahí es donde me empiezo a preocupar", ha señalado.

En una entrevista en Radio Nacional, la presidenta regional ha dicho que se trata de "un proyecto que atenta contra lo más básico: los derechos fundamentales, la libertad y la vida". Considera que han sido ellos mismos los que se han metido en campaña "en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas", a su juicio, "incumpliendo la Ley de Partidos".

No necesita este tema en campaña

"Yo lo único que pido es que simplemente el Senado o el Congreso, a lo mejor cuando hay otras mayorías que insten al Supremo, como pide la Ley de Partidos, a que lo miren. Esto no es una venganza. Yo no pido venganza, yo pido simplemente que sea justicia", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que ella no necesita "electoralmente este asunto para absolutamente nada" porque las encuestas reflejan que "las cosas van muy bien".

La jefa del Ejecutivo madrileña ha considerado que si se hablase de "44 condenados por fascismo o por violaciones de otro tipo" nadie dudaría el por lo menos buscar y pensar si esto "es legal o no". Para la candidata del PP, en el momento en el que se quiere "mirar para otro lado" y pensar que solo se quiere ilegalizar un partido porque no les gusta es "dar la razón a que ellos han ganado y que la ley del silencio con la que han viciado los censos sigue ganando".

Responde a Consuelo Ordóñez

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordóñez, criticó a Ayuso en unas declaraciones en las que le pedía que dejara de insistir en que la banda terrorista "sigue viva" porque lo considera una "banalización" que perjudica a las víctimas.

A ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido deslizando que no sabe si Consuelo Ordóñez tiene "problemas personales con el PP desde hace unos años". "Yo creo que esto es lo que sucede en este caso en concreto", ha declarado, aunque ha asegurado que "la inmensa mayoría de las víctimas" no entiende por qué se está "blanqueando" a una organización como esta.

Por su parte, Dignidad y Justicia ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu a las próximas elecciones para incorporar una veintena de candidatos también condenados por terrorismo que presentó esta formación en Euskadi y Navarra en los comicios de 2015, 2016, y 2019.

Esta asociación pide comprobar "la reiteración o acumulación en diferentes periodos electorales" de la inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu y que no han renegado de los fines terroristas, lo que considera una vulneración de la Ley de Partidos y motivo por tanto para su ilegalización.

La dirección del PP señala que es una cuestión jurídica

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que una posible ilegalización de EH-Bildu es una "cuestión jurídica" que sólo corresponde a los jueces y ha recalcado que en este momento la "cuestión clave" está en el plano político porque se trata de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aclare si va a seguir manteniendo sus pactos con Bildu tras las elecciones del 28 de mayo.

La Fiscalía rechazó ayer la ilegalización de EH Bildu por incluir en sus candidaturas a exmiembros de la banda terrorista ETA subrayando que se trata de "una formación política democrática" y respondió así al escrito que la asociación JUCIL, la principal asociación de la Guardia Civil, le remitió a la Fiscalía General el pasado martes.