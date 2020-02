Víctor Tomás anuncia su retirada al final de la temporada por un problema cardíaco

El capitán del Barça de balonmano Víctor Tomàs ha anunciado este lunes que se retirará a final de temporada debido a un "problema cardíaco" que le impediría, en caso de seguir jugando, poder llevar a cabo una vida normal.

"Se me ha detectado un problema cardíaco que se agrava año tras año por la práctica deportiva profesional. En caso de pedir a mi corazón el nivel de exigencia en entrenamientos y partidos, puede ser un problema para mi salud", explicó en rueda de prensa.

Ello podría afectar a su vida, al no poder llevarla a cabo de forma normal. "No podría ni jugar con mis hijos. Por este motivo, únicamente por este motivo, me veo obligado a anunciar que me retiraré a final de temporada", argumentó.