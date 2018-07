Van der Vaart: "Estoy feliz por venir al Betis y volver a la mejor liga del mundo

"Llevo dos años mal en el Hamburgo, pero todavía soy un jugador muy bueno. Estuve hablando con el mister (Pepe Mel) y con el club y me gusta mucho el proyecto, el club y el estudio. El entrenador es muy abierto y simpático. Quiero jugar al fútbol y me gusta mucho tener el balón. Estoy muy feliz. El Betis es un gran club y tengo muchas ganas de empezar. Estoy muy contento de volver a España y a una liga que para mí es la mejor del mundo", apuntó Van der Vaart ante la prensa.

Tras una segunda etapa irregular en el Hamburgo, el holandés explicó que sigue teniendo "mucha ambición". "En el fútbol vas muy rápido, un día eres el rey y otro día, mal. Tengo mucha ambición, quiero volver a la selección holandesa. Tengo 32 años, todavía estoy en forma, quiero jugar muchos partidos aquí y ganar muchos. Quiero luchar por este club", reivindicó.

Sobre los objetivos del Betis en su vuelta a la máxima categoría, apuntó entre risas que son "ganar la liga y la Champions", antes de explicar lo que más le llamó la atención para decidirse a fichar: "Cuando el club bajó a Segunda División vi en Youtube que seguían yendo 40.000 personas al campo. Eso significa mucho en el club, para mí es un club grande y en esta parte de mi carrera es mi mejor paso".

Respecto al peso que ha tenido su familia gaditana para vestirse de verdiblanco, aclaró que "es una ventaja, pero no lo más importante". "Estoy aquí con mucha ambición, no porque mi familia viva en Chiclana. Me gusta verlos, pero no es lo más importante. Mi abuelo está muy contento, le gusta el fútbol y cuando tu nieto vive tan cerca es muy bonito para él. Mi abuela siempre está contenta", dijo.

Por último, el jugador de Heemskerk rememoró su anterior paso por España entre 2008 y 2010. "Jugar con un club como el Real Madrid fue muy intenso y difícil, pero también aprendí mucho allí. En el Betis es distinto. Mantengo contacto con Sergio Ramos y con Iker (Casillas) y me alegraré cuando juguemos contra ellos", concluyó.