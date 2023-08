La Real Federación Española de Fútbol ha vendido los derechos de la Primera Federación, Primera división de fútbol sala masculina y femenina a ATM broadcast por una cantidad de 5 millones para cada una de las próximas tres temporadas. Roberto Soldado, ex jugador de Real Madrid, Valencia o Villarreal entre otros se retira tras 21 temporadas de carrera profesional a la edad de 38 años.

Noticias Deportes 22:00 (03/08/23)

La Real Federación Española de Fútbol ha vendido los derechos de la Primera Federación, Primera división de fútbol sala masculina y femenina a ATM broadcast por una cantidad de 5 millones para cada una de las próximas tres tem poradas. Roberto Soldado, ex jugador de Real Madrid, Valencia o Villarreal entre o tros se retira tras 21 temporadas de carrera profesional a la edad de 38 años. Asier Illarramendi, ex futbolista de la Real Sociedad es nuevo jugador del Dallas FC de la MLS. Y en baloncesto, España ha entrenado hoy a un día de jugar contra Venezuela en el primero de los 5 amistosos preparativos al Mundial. Juancho Hernán Gómez , reciente fichaje de P anathinaikos dejó muy claro el objetivo de España en es te Mundial. Además, Nikola Mirotic , ex jugador de Barcelona y Real Madrid, es nuevo jugador del Olimpia Milano.