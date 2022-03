Tom Brady anuncia su regreso

"En estos últimos dos meses me di cuenta de que mi sitio sigue siendo el campo y no la grada. Ese momento ya llegará, pero no es ahora. Quiero a mis compañeros y amo a mi familia. Ellos lo hacen posible. Volveré a jugar por mi vigésima tercera temporada en Tampa", escribió Brady en su cuenta de Twitter.

"El trabajo no se ha acabado", concluyó el legendario mariscal de campo, de 44 años, máximo ganador de anillos de Super Bowl con siete.

Hay que recordar que el pasado 1 de febrero el dueño del jersey número 12 de los Buccaneers había dicho que se había terminado su tiempo en la NFL para dedicarse a su familia, pero el apoyo de su esposa e hijos le permitió dar marcha atrás.