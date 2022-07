Rafa Nadal se retira de Wimbledon por su lesión abdominal

Rafa Nadal deja Wimbledon. El tenista balear no ha mejorado de la lesión que se produjo en el partido de cuartos de final ante Fritz y se ve obligado a abandonar el torneo, tal y como ha anunciado en rueda de prensa.

El español había hecho saltar las alarmas al convocar una rueda de prensa inesperada el día antes de su enfrentamiento contra Nick Kyrgios. El australiano esperaba a Nadal en semifinales de Wimbledon, aunque finalmente será Kyrgios el que pase de manera automática a la final.

"No tiene sentido seguir con el dolor abdominal", ha asegurado Nadal en rueda de prensa, donde ha añadido que si sigue adelante en estas condiciones "empeorará": "Es muy triste, pero he tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar dos partidos. Hay una oportunidad muy grande de que las cosas empeoren. Pienso en el hoy, he hecho todo lo posible por estar aquí y he llegado a semifinales".

El tenista balear ha dicho que seguía viéndose "a gran nivel", lo que le hace tener peores sensaciones se veía "con posibilidades" de terminar Wimbledon con un gran resultado. Además, ha explicado por qué no se retiró ante Fritz: "No me quería ir en unos cuartos de final de Wimbledon".

El español sigue sin descartar la posibilidad de retirarse, lo que "permanece" en su mente, aunque prefiere pensar en el momento más inmediato y una decisión basada en su "salud y futuro", además de explicar que los problemas abdominales persisten desde hace "una semana": "Las cosas estaban controladas, pero ayer fue el peor día".