Rafa Nadal anuncia que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo: "Mi cuerpo no me deja"

Rafa Nadal ha vuelto a dar una mala noticia este jueves al anunciar que no podrá estar en el Masters 1000 de Montecarlo que se disputará la próxima semana. El tenista de Manacor ha comunicado su ausencia en este histórico torneo a través de un mensaje en redes sociales en el que asegura que sigue sin encontrarse bien físicamente.

"Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", ha escrito.

Así las cosas, Nadal no podrá estar en una nueva edición de un torneo que ha ganado hasta en once ocasiones, la última en 2018.

El tenista español estuvo apartado del circuito durante todo 2023 debido a problemas físicos y anunció su vuelta para 2024, aunque este año tan solo ha podido disputar tres partidos oficiales en el torneo de Brisbane en el mes de enero.

Carlos Alcaraz será la gran esperanza del tenis español en Montecarlo, un torneo que tendrá que pelear ante algunas de las mejores raquetas del tenis mundial como Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Alexander Zverev,Holger Rune, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev, campeón el año pasado.