Nadal: "El primer objetivo es intentar competir y voy al día a día"

"El primer objetivo es intentar competir y voy al día a día", afirmó. "Yo haré lo posible para intentar comenzar la temporada de tierra que es mi objetivo, trabajo para eso y esforzándome con ese objetivo, pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada porque últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente", señaló antes de la ceremonia de entrega de los II Premios de la Fundación Rafal Nadal en Palma.

"No he dejado de entrenar en ningún momento. En todo momento lo estoy intentando. Yo me encuentro bien, simplemente de momento no he conseguido seguir el calendario que me hubiera gustado. Ojalá las cosas puedan cambiar, pero como os podéis imaginar no lo puedo decir porque no lo sé ni yo", manifestó.

Sobre si es optimista de cara a su retorno a la competición en un futuro inmediato, comentó: "Da igual optimista o no optimista; soy realista. Hace un año y medio o dos que se me está haciendo imposible competir, con lo cual el primer objetivo es intentar competir y voy al día a día".

"Si tuviera que ser optimista o negativo, probablemente ya no estaría ni intentándolo. Es mucho tiempo, tengo una edad y una carrera detrás muy larga. Al final intento no ser ni una cosa ni la otra, ir al día a día, hacer el trabajo que tengo que hacer para darme oportunidades y veremos hasta cuándo se puede intentar", destacó.

Sobre su renuncia a jugar el reciente torneo de Indian Wells, explicó: "La realidad es que no me sentía preparado para empezar a jugar un torneo de este nivel, con el poco bagaje que tenía detrás de entrenos al nivel que necesitaba. No quería empezar un torneo viniendo de donde vengo, sin ninguna garantía de poder avanzar al menos hasta los niveles que creo que tengo que exigirme a mi mismo para intentar empezar un torneo", señaló.