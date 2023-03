Nadal y Alcaraz, un calvario de lesiones

Rafael Nadal confirmó este martes que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco en el segundo, el de Miami, por la lesión que arrastra desde enero. "Estoy triste por no poder competir, me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año", escribe Nadal en su cuenta de Twitter.

"Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones", agrega el español. En el pasado Abierto de Australia, Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas.

Por su parte, Carlos Alcaraz anunció que no podrá disputar el Abierto de Acapulco, en el que iba a debutar este miércoles, por la lesión que sufrió el domingo pasado durante la final del torneo de Río contra el británico Norrie. "Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días", informa el propio Alcaraz en su cuenta de Instagram.

"Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto!", se despide el murciano. Carlos Alcaraz era el primer cabeza de serie en Acapulco e iba a debutar este miércoles contra el estadounidense Mackenzie McDonald.