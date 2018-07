Muguruza cae eliminada en segunda ronda de Wimbledon ante Cepelova

La tenista española Garbiñe Muguruza, vigente campeona de Roland Garros, se despidió este jueves del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, tras ceder a en segunda ronda ante la eslovaca Jana Cepelova en un partido resulto en menos de una hora y dos sets (6-3 y 6-2).

Muguruza, que no estuvo a su nivel habitual, pudo pagar alguna molestia física desde el comienzo. Su rival no lo desaprovechó y pronto se vio mucho más metida en el partido. La tenista de origen venezolano no encontró el pulso al duelo y terminó hincando la rodilla ante Cepelova, número 124 del ránking WTA.

"En los partidos de rondas previas apenas había tres o cuatro personas viéndome", dijo la eslovaca, "sorprendida" tras lograr una victoria "valiosa". Muguruza intentó reaccionar en el primer asalto, con 3-0 en contra, pero fue demasiado tarde. La fuerza de su oponente y su escaso acierto acabaron llevando el duelo al segundo set.

Y ahí Muguruza fue presa de la desesperación. Varios juegos sin conectar una a derechas y la agresividad de su rival terminaron por condenar a la jugadora española, cuyo gran objetivo para este verano serán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Allí competirá en el cuadro individual, pero también lo hará en dobles junto al abanderado español: Rafa Nadal. Una pareja que promete y que podría dar muchas alegrías al tenis nacional en la cita brasileña del próximo mes de agosto. CARLA SUAREZ SIGUE ADELANTE.

Por su parte, Carla Suárez sí consiguió el billete a tercera ronda tras derrotar a la checa Denisa Allertova. La canaria, duodécima cabeza de serie, venció en tres mangas (3-6, 6-2 y 6-1) en un partido que superó la hora y media de duración. Suárez se enfrentará en tercera ronda a la ganadora del duelo entre la serbia Jelena Jankovic y la neozelandesa Marina Erakovic.

Además, Lara Arruabarrena no pudo seguir sus pasos y cedió ante la rusa Darya Kasatkina, vigésimo novena favorita en el All England Club, al imponerse a la española en dos sets (7-6(9) y 6-3).