Djokovic se retira de Roland Garros por su lesión en la rodilla

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y actual campeón de Roland Garros, se retira del torneo por la lesión de rodilla que sufrió en octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo, anunció la organización.

El serbio Novak Djokovic aseguró que sintió un dolor en la rodilla derecha en el partido de octavos de final de Roland Garros contra el argentino Francisco Cerúndolo y señaló que este martes se iba a someter a pruebas para comprobar si puede seguía adelante.

"Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando", afirmó el jugador. Djokovic se impuso (6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3) en casi cinco horas de partido a Cerúndolo en octavos de final, aunque durante el partido su rodilla derecha sufrió. Y el tenista serbio cagó con dureza contra la organización por el estado de la pista.

"Me habéis fastidiado la rodilla", llegó a decir el tenista mientras le trataban en la Philippe-Chatrier. El serbio resbaló en varias ocasiones y necesitó el tratamiento del fisio, incluso con la opción de abandonar el encuentro en el aire. Así, el italiano Jannik Sinner le supera en la clasificación de la ATP, pudiendo incluso pasar el serbio a cerrar el 'top 3' a partir de la próxima semana, siempre y cuando el español Carlos Alcaraz terminé ganando Roland Garros.