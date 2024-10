En directo: Rafa Nadal se retira, últimas noticias, reacciones y todo sobre el 'adiós' del tenista

"Han sido unos años difíciles"

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones y ha sido una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida todo tiene un inicio y un final y creo que es el momento adecuado para dejarlo", ha explicado Nadal.

A lo largor del vídeo, el jugador de tenis ha agradecido a sus rivales, con los que ha compartido horas y horas a lo largo de su carrera y a los que, según cuenta, "los voy a recordar toda la vida". También ha tenido palabras de agradecimiento para toda su familia, a su madre, a su esposa, a su tío, al que ha agradecido ayudarle "momentos difíciles de su vida" y a su padre por "ser un ejemplo de vida y superación".