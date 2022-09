Cuándo juega Alcaraz la final del US Open contra Ruud: horario y cómo ver el partido

Carlos Alcaraz ya está en la final del US Open. El tenista español peleará por subir a la cima del tenis mundial, además de la posibilidad de estrenar su palmarés de Grand Slam conquistando el trofeo.

A la espera del posible broche final, Alcaraz ya es el más joven en alcanzar una final de Grand Slam, con 19 años, y rompe así el récord de Rafa Nadal en Roland Garros en 2005. Todo ello, tras haber superado al estadounidense Frances Tiafoe (6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3) en otro duelo de cinco sets.

Ahora, espera un Casper Ruud con objetivo idéntico al español: puede ser número uno del ranking ATP si gana el título y poner su primer Grand Slam en su palmarés. El noruego, de 23 años, es séptimo del mundo, mientras que Alcaraz es cuarto.

¿Cuándo es la final del US Open entre Alcaraz y Ruud?

El esperado duelo entre Alcaraz y Ruud se juega este domingo 11 de septiembre a las 22:00 horas (horario peninsular), aunque tendrá que esperar a que finalice la final del dobles femenino, que se disputa antes en el mismo escenario, el Arthur Ase Stadium de Nueva York.

Cómo ver en TV la final del US Open

Puedes seguir el Alcaraz - Ruud de la final del US Open en directo en el Radioestadio de Onda Cero, así como en televisión en el canal de Eurosport. El propio tenista español ha afirmado que no tiene miedo de este momento y que se ha preparado para vivir una final como la que le espera ante Ruud.

"Ahora mismo, no le tengo miedo a este momento. Me he preparado mental y físicamente y de todas las formas posibles para poder vivir ese momento, para pelear por grandes cosas. Pero ahora es tiempo de recuperar, disfrutar, y mañana será el día clave para preparar mentalmente el domingo", declaró en rueda de prensa tras vencer en semifinales.