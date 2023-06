Carlos Alcaraz sufre para superar la primera ronda de Queen's

LEER MÁS Djokovic gana a un lesionado Alcaraz y jugará la final de Roland Garros

Carlos Alcaraz supera con dificultad la primera ronda de Queen's y le espera ahora el checo Jiri Lehecka, verdugo de Davidovich.

Estreno en hierba

Al primer set ambos jugadores entraron con mucha seguridad con su saque, tanto que en los seis juegos iniciales Alcaraz solo cedió dos puntos sirviendo, por tres de su rival. En el séptimo sí que logró el murciano hacer daño, pero las tres bolas de rotura de las que dispuso fueron solventadas por Rinderknech gracias a un despliegue rápido de saques y voleas.

Tras no materializar esas opciones, aparecieron las dudas y, además, Rinderknech consiguió una rotura en blanco provocada por dos errores no forzados de Alcaraz. Pero cuando sacaba para cerrar la manga, el francés no fue capaz, pese a que dispuso de una bola para ello, y el español se recuperó para devolver el 'break'.

Tras recuperar la rotura, de nuevo fue incapaz de ganar su saque; pese a ponerse por delante en el primer punto, volvieron los problemas y cometió dos errores no forzados, mientras que en el punto definitivo Rinderknech levantó un gran globo que obligó al murciano a cerrar el punto con un remate muy complicado, que mandó por detrás de la línea.

En el segundo set, y aunque el jugador de El Palmar recuperó la consistencia con su saque, su rival no bajó el nivel. Lo hizo apoyándose en servicios potentes y subidas a la red, que no dejaron que el ex número uno del mundo encontrara su ritmo casi en ningún momento.

Máxima igualdad

La manga llegó igualada al undécimo juego, donde por primera vez en el partido al galo se le notaron los nervios; cometió una doble falta y dos errores claros, que remató Alcaraz con un 'passing' espectacular que le dejó en situación de igualar el marcador con sus saque, donde no falló para jugarse en el decisivo set el pase a segunda ronda.

En esa tercera manga parecía que entraba mejor el murciano; pero, aunque dispuso de dos bolas de 'break' en el juego inicial, no fue capaz de culminarlas y el francés se puso por delante. Tras salvar ese primer juego, en el segundo volvió a su mejor tenis para conseguir romper el saque del cabeza de serie número uno y lanzarse a por el partido.

Pese a ir dos juegos abajo, el actual campeón del US Open se recuperó para igualar con una gran juego al resto que cerró a la primera y un servicio en el que solo cedió un punto de forma impropia, en una volea muy clara. Con el 2-2 volvió el Rinderkench más sobrio para conseguir en blanco su tercer juego, a lo que respondió tajante su adversario.

En el séptimo juego, Alcaraz consiguió restar los primeros con facilidad; eso, sumado a que al de Gassin se le encogió por momentos el brazo, le dio una opción de 'break' en la que falló una clara derecha que hubiera supuesto una ventaja casi definitiva. Finalmente el francés consiguió imponerse, lo mismo que Alcaraz en el siguiente, llevando el parcial al cuatro iguales.

Alcaraz tuvo su momento para definir el partido en el noveno con una bola de quiebre, pero no fue capaz de cerrarla, lo que sí consiguió su rival con el saque. El ritmo se mantuvo hasta el seis a seis, donde pese a sufrir para conseguirlo, Alcaraz forzó el 'tie-break'.

En el desempate sí que se notó la diferencia de ranking, Alcaraz subió una marcha y cerró el partido sin más problemas, cediendo tan solo tres puntos y culminando su pase a la segunda ronda tras más de dos horas y media de batalla.

Sin duelo español en segunda ronda

La cara amarga de la jornada para los españoles la puso Alejandro Davidovich Fokina, que cayó (7-6, 6-3) ante el checo Jiri Lehecka. En un duelo donde el malagueño comenzó muy bien, rompiendo de salida el saque rival y colocándose con 5-2, disfrutó de dos bolas de set que levantó el checo, quien acabó llevándoselo en la muerte súbita.

Davidovich fue incapaz de sobreponerse y ya no recuperó el nivel del principio de partido. Tras salvar cinco bolas de rotura acabó cediendo el saque en el sexto juego, desventaja que fue insalvable, culminando su rival el partido con un inapelable 6-3, que le convierte en el rival de Alcaraz en la siguiente ronda.