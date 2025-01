Alcaraz pasa a cuartos de Australia y se medirá a Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este domingo a cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, por la retirada del británico Jack Draper cuando el murciano dominaba por dos sets (7-5, 6-1), y ya espera al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el checo Jiri Lehecka.

Poco más de hora y media necesitó el de El Palmar para sellar su décima clasificación para cuartos de un 'grande', convirtiéndose además en el cuarto jugador de la Era Abierta en lograrlo con 21 años o menos -tras Mats Wilander, Bjorn Borg y Boris Becker-.

Tras dos primeros sets favorables ambos al español, Draper, verdugo de Alcaraz el año pasado en Queen's, comunicaba su abandono por problemas físicos, igual que sucedió en el encuentro entre ambos en Indian Wells 2023.

Antes, Alcaraz se vio exigido en la primera manga por un jugador que llegaba a la cita con el doble de tiempo en pista esta semana -12 horas y 34 minutos frente a 6 horas y 10 minutos-. El murciano se adelantó 5-2, pero se metió en apuros para pasar a 0-30 con su saque en el 5-5. Dos 'winners' y dos errores forzados del británico, al que rompió el servicio en el último juego, le dieron el parcial.

Mucho más cómoda se desarrolló la segunda manga, en la que se impuso en su primer resto (3-0) y volvió a romper el saque de Draper en el quinto juego, suficiente para poner el 2-0 en el marcador global. Fue entonces cuando su adversario comunicó que no podría seguir, justo cuando se cumplía una hora y 35 minutos de juego.

De esta manera, Alcaraz accede a cuartos en Melbourne por segunda vez en su carrera y se convierte en el quinto jugador español en lograrlo al menos dos veces tras Rafa Nadal (14), David Ferrer (6), Juan Carlos Ferrero (2) y Carlos Moyà (2).

"No es la forma en la que quería ganar el partido para avanzar a la siguiente ronda. Estoy contento por jugar otros cuartos de final en Australia, pero un poco triste por Jack. Es una gran persona, no merece estar lesionado", apuntó Alcaraz tras el encuentro. "Físicamente me encuentro bien, que al llegar a la segunda semana de un 'Grand Slam' es muy importante, porque los partidos son más duros. Estoy preparado. Creo que estoy haciendo las cosas bien fuera de la pista", añadió.

El reto que le espera podría ser mayúsculo. El martes podría enfrentarse por un hueco en las semifinales con el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 'grandes' y que antes tendrá que ganar este domingo al checo Jiri Lehecka.

Por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich, número 66 del ranking ATP, no tuvo tanta suerte y se despidió del Abierto de Australia con una contundente derrota ante el estadounidense Tommy Paul (6-1, 6-1, 6-1). El norteamericano se medirá en la siguiente ronda con el alemán Alexander Zverev, que se deshizo en cuatro sets del francés Ugo Humbert (6-1, 2-6, 6-3, 6-2).