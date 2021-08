Susana Rodríguez: "Estoy deseando llegar a casa y dar un abrazo enorme a los que me han empujado cada día"

LEER MÁS Susana Rodríguez, del Hospital de Santiago al doble sueño en Tokio 2020

La triatleta gallega Susana Rodríguez y su guía Sara Loehr se han proclamado campeonas paralímpicas de triatlón, en la clase PTVI de discapacitados visuales. La prueba disputada en la bahía de Odaiba de Tokio ha tenido unas condiciones durísimas con sensación térmica de 34 grados y 80 por ciento de humedad. Con su medalla al cuello, Susana ha atendido al micrófono de Onda Cero:

"Ha salido a la perfección. Teníamos un plan de carrera que queríamos ejecutar después de todo el trabajo y ha salido perfecto. No hay nada de de lo que lamentarnos y estamos muy contentos", ha asegurado.

Lo más doloroso de este triunfo, es tener lejos a la gente que más le ha apoyado. Así lo reconoce con unas emocionadas palabras: "Es duro, porque al final venimos aquí y no solo es competir. La presión es brutal, el trabajo es brutal, las condiciones han sido muy exigentes y cuando terminas una carrera de estas te gusta abrazar a tu familia, a tu entrenador. Pero bueno, somos profesionales, hay que adaptarse a las circunstancias y estoy deseando llegar a casa y darles ese abrazo tan grande que se merecen porque desde lejos han empujado cada día".

Y es un triunfo de dos. De Susana y de Sara, ninguna podría haberlo hecho sin la otra. Susana se vuelve a emocionar al hablar de su compañera: "Como estamos en la radio voy a hablar correctamente, ha estado increíble y no tengo más que darle las gracias porque ha estado increíble es un sueño de las dos". En la misma línea apunta Sara: "Estoy feliz porque se ha sentido súper a gusto. Hemos congeniado muy bien y no hemos cometido casi ningún error. No se puede pedir más, contenta de que ella se sienta segura conmigo"