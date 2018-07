Los Spurs y Kawhi Leonard dejan tocados a los Thunder de Ibaka

El alero estrella Kawhi Leonard volvió a mostrar toda su clase y con 26 puntos encabezó el ataque balanceado de los Spurs de San Antonio que se impusieron a domicilio por 88-113 a los Thunder de Oklahoma City y lograron el octavo triunfo consecutivo, la mejor racha que hay actualmente en la NBA.



Junto a Leonard, que empató su mejor marca profesional por segundo partido consecutivo, otro cinco jugadores de los Spurs tuvieron números de dos dígitos, y como equipo lograron un 53% (47-89) de acierto en los tiros de campo y el 42 (10-24) de triples.



Leonard brilló de nuevo de manera especial y tiene promedio de 19,4 puntos y un 59% de acierto en los tiros de campo durante la racha de las ocho victorias consecutivas que poseen los Spurs.



El juego defensivo también ha sido clave en los triunfos de los Spurs al permitir sólo un promedio de 93 puntos por partido a sus rivales durante la racha ganadora.



El equipo de San Antonio, a la espera de lo que hagan esta noche Los Ángeles Clippers, siguen sextos en la Conferencia Oeste con marca de 52-26, que de mantenerse en esa posición les tocaría enfrentarse en la primera ronda de los playoffs con los Grizzlies de Memphis, que ocupan el tercer lugar y tuvieron jornada de descanso.



El ala-pívot Tim Duncan y el escolta italiano Marco Belinelli anotaron 12 puntos cada uno y 12 de los jugadores que utilizó el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, al menos encestó una canasta.



Los ocho reservas que salieron por los Spurs aportaron 55 puntos, incluidos los 10 que logró el veterano escolta argentino Manu Ginóbili que jugó sólo 18 minutos.



Ginóbili encestó 4 de 8 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, capturó cuatro rebotes, todos defensivos, dio dos asistencias y perdió un balón.



Esta vez el base Russell Westbrook no pudo con la defensa de los Spurs y ahí se acabaron las posibilidades de triunfo de los Thunder, que perdieron el cuarto partido consecutivo y también el octavo puesto de la Conferencia Oeste, que ahora ocupan los Pelicans de Nueva Orleans al ganar de locales 103-100 a los Warriors de Golden State.



Westbrook, que no jugó el cuarto periodo al estar todo decidido a favor de los Spurs, llegó a los 17 puntos, seis recuperaciones de balón, dio dos asistencias y capturó dos rebotes, que no impidieron la derrota de su equipo.



Otros tres jugadores de los Thunder tuvieron números de dos dígitos, pero como equipo fueron superaros por los Spurs en todas las facetas del juego.



Sin embargo, el propio Popovich reconoció que no era una lucha igual entre ambos equipos, ni mucho menos justa, al ver como los Thunder sufren las bajas de dos jugadores claves como son el alero Kevin Durant y el ala-pívot hispano congoleño, Serge Ibaka, ambos lesiones.



Durant baja por lo que resta de temporada e Ibaka, si el equipo clasifica a la fase final podrán jugar con ellos los playoffs. Los Spurs también sufrieron la baja del pívot brasileño Tiago Splitter que volvió a tener rigidez en la pantorrilla de la pierna derecha.