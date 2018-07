Simeone: "Los dos próximos partidos son determinantes para la Liga"

Diego Pablo Simeone ha afirmado en rueda de prensa que el partido de mañana frente al Málaga y el próximo ante el Deportivo, ambos fuera, "serán casi determinantes para lo que resta de Liga". El argentino cree que los partidos en la segunda vuelta son más complicados para conseguir los tres puntos.

Por otro lado ha hablado de su rival de mañana, el Málaga, del que ha dicho que "es un equipo peligroso porque juega bien al fútbol". Para Simeone, el conjunto andaluz es muy ofensivo, "con desparpajo y valentía". Además ha valorado su juego ofensivo a balón parado y el trabajo de su entrenador, Javi Gracia.

Respecto al once inicial ha explicado que no tiene nada definido pero como siempre ha remarcado que todos los futbolistas son muy importantes. "No tenemos definido del todo pero ante tanta competencia vamos a necesitar de todos" ha argumentado. Cree que la rivalidad que existe en cada posición de su plantilla está creando un conjunto competitivo. Simeone asegura que "no concibe otro final de competición en el que el entrenador no tenga que pensar a quién sacar".

Por último, ha tenido palabras de reconocimiento para los jugadores que ganaron la Copa Intercontinental hace hoy cuarenta años. Piensa que es un orgullo para la gente que consiguió ese trofeo y se muestra esperanzado para acercarse algún día a es consecución.